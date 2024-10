Classement FIFA octobre 2024 : l’équipe d’Algérie retrouve le top 5 africain

L’équipe d’Algérie a encore gravi des échelons au classement FIFA. Elle occupe la 37ᵉ place et retrouve le top 5 africain.

Comme prévu, c’est ce matin que la FIFA a dévoilé le nouveau classement du mois d’octobre, après la fin de la dernière trêve internationale. L’équipe d’Algérie a fait un bond intéressant. En effet, elle a gagné quatre places et se hisse vers la 37ᵉ place.

Il faut dire que c’était prévisible après avoir remporté la double confrontation face au Togo, synonyme de la qualification pour la Coupe d’Afrique des nations-2025, à deux journées de la fin des éliminatoires. Mieux, la bande à Vladimir Petkovic retrouve le top 5 africain. Elle peut encore prétendre à une place meilleure au classement FIFA si elle réussira à remporter les deux dernières journées des éliminatoires de la CAN, respectivement face à la Guinée Équatoriale et au Libéria, le mois de novembre prochain.

5e sur le niveau africain

Sur le niveau africain, l’équipe d’Algérie est à la cinquième place. Le Maroc conserve toujours sa place en tête (13e), suivi du Sénégal (20e), l’Égypte (30e) et le Nigéria (36e).

Par ailleurs, l’Argentine reste toujours à la première place, suivi de la France et l’Espagne pour compléter le podium. L’Angleterre, le Brésil et le Portugal restent respectivement à la 4e, 5e et 6e place. Enfin, le Portugal, les Pays-Bas, l’Italie, et la Colombie complètent le top 10.