Classement FIFA novembre 2024 : l’équipe d’Algérie stagne

L’équipe d’Algérie n’a pas bougé au classement FIFA. Elle reste à la 37e place. Mais le plus important, c’est de figurer toujours dans le top 5 africain.

Une semaine après la fin de la trêve internationale, la FIFA vient de dévoiler le nouveau classement du mois de novembre de l’année 2024. L’équipe d’Algérie n’a pas fait un bond au classement.

En effet, elle reste toujours à la 37e place, malgré les deux derniers bons résultats, un nul à Malabo face à la Guinée-Équatoriale (0-0) et la démonstration de force face au Libéria au stade Hocine Ait-Ahmed de Tizi-Ouzou (5-1).

Il est utile à signaler que la sélection nationale a gagné neuf places, en se hissant de la 46e place à la 37e place lors des deux trêves internationales du mois de septembre et octobre 2024. Le plus important, c’est qu’elle achève l’année 2024 parmi le top 4 africain. Elle sera appelée à améliorer son classement lors de la prochaine date FIFA en mars 2025, à l’occasion de laquelle elle va renouer avec les éliminatoires de la Coupe du Monde-2026, en affrontant respectivement le Botswana et le Mozambique.

L’Algérie devance le Nigéria

Lors du nouveau classement FIFA novembre 2024, l’équipe d’Algérie a devancé le Nigéria (44e). Elle, elle est à la 4e place du classement des équipes africaines. Le Maroc (14e) est toujours en tête, suivi du Sénégal (17e) et l’Égypte (33e).

🚨 À LIRE AUSSI : L’ex-président de la FAF, Kheireddine Zetchi, placé sous mandat de dépôt

Par ailleurs, l’Argentine reste toujours à la première place, suivi de la France et l’Espagne pour compléter le podium. L’Angleterre, le Brésil et le Portugal restent respectivement à la 4e, 5e et 6e place. Enfin, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique, l’Italie, et l’Allemagne complètent le top 10.