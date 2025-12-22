Classement FIFA : l’équipe d’Algérie termine l’année 2025 à cette place

L’équipe d’Algérie a gagné une place au classement FIFA. Elle termine l’année 2025 à la 34e place au niveau mondial.

La FIFA a publié ce lundi le classement mondial des équipes nationales pour le mois de décembre 2025, et l’Algérie peut se réjouir. En effet, elle a gagné une place, passant de la 35ᵉ à la 34ᵉ position mondiale.

Cette progression, bien que modeste, illustre la constance et les efforts fournis par la sélection nationale au cours de l’année, durant laquelle ils n’ont perdu qu’un seul match, face à la Suède en amical le mois de juin dernier.

🟢 À LIRE AUSSI : CAN 2025 au Maroc : la Télévision algérienne annonce la diffusion des matchs

3e sur le niveau africain

Sur le plan africain, l’Algérie conserve sa place de troisième puissance derrière le Maroc et le Sénégal. Le Maroc reste la meilleure équipe du continent, occupant la 11ᵉ place mondiale, tandis que le Sénégal pointe à la 19ᵉ position. Avec ce classement, l’Algérie devance à nouveau des équipes historiques comme l’Égypte (35ᵉ), le Nigeria (38ᵉ) et la Tunisie (41ᵉ).

La Côte d’Ivoire, détentrice de la dernière édition de la Coupe d’Afrique des nations, occupe quant à elle la 42ᵉ place. Cette hiérarchie montre que le football africain continue de progresser sur la scène internationale, avec plusieurs nations capables de rivaliser avec les meilleures équipes du monde.

L’Espagne toujours en tête

Le sommet de la hiérarchie mondiale reste inchangé. L’Espagne conserve son fauteuil de leader, confirmant ainsi sa domination et sa régularité au plus haut niveau. L’Argentine reste proche, en deuxième position, tandis que la France complète le podium. L’Angleterre et le Brésil se placent respectivement quatrième et cinquième, poursuivant leur lutte pour la suprématie mondiale.

Les autres sélections du top 10, respectivement le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique, l’Allemagne et la Croatie, illustrent la compétitivité et la densité du football européen, qui reste largement dominant sur la scène mondiale.

🟢 À LIRE AUSSI : France : avant la CAN, le RN pointe les matchs de l’Algérie comme une « source de chaos »

Les Verts peaufinent leur préparation avant la CAN-2025

Par ailleurs, l’équipe d’Algérie s’apprête à effectuer son entrée en lice en Coupe d’Afrique des Nations-2025. Elle poursuit activement sa préparation en prévision de sa première sortie, à l’occasion du match qui l’opposera à la sélection du Soudan, prévu ce mercredi à Rabat (16h).

Lors de l’entraînement de dimanche, les Verts ont effectué une nouvelle séance d’entraînement en présence de l’ensemble du groupe. D’une durée d’une heure et demie, cette séance, disputée sous une pluie persistante, a été consacrée à un travail mêlant aspects physiques et technico-tactiques.

Le staff technique a mis en place plusieurs ateliers ciblés, avec pour objectif de peaufiner les automatismes et d’affiner les réglages collectifs à quelques jours de cette confrontation face aux Soudanais.

🟢 À LIRE AUSSI : Equipe d’Algérie : Himad Abdelli jouera bel et bien la CAN 2025 au Maroc