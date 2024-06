Classement FIFA : l’équipe d’Algérie recule

L’équipe d’Algérie n’a pas avancé au nouveau classement FIFA. Bien au contraire, elle a encore reculé. La défaite à domicile face à la Guinée lui a couté cher.

C’est ce matin que la FIFA a dévoilé le nouveau classement du mois de juin. Finalement, l’équipe d’Algérie n’a pas avancé, puisqu’elle a perdu une place. En effet, elle occupe désormais la 44e place.

Certes, elle a gagné en déplacement face à l’Ouganda (1-2), dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde-2026, mais la défaite à domicile face à la Guinée au stade Nelson Mandela (1-2) lui a couté cher.

Le plus important, c’est de figurer toujours parmi le top 5 africain, à deux semaines du tirage au sort des éliminatoires de la CAN-2025 au Maroc. La bande à Petkovic devra donc attendre jusqu’à la prochaine date FIFA pour espérer améliorer son classement. Elle devrait disputer deux matchs amicaux lors du prochain rassemblement du mois de septembre, où les victoires pourraient lui permettre de gravir des échelons au classement mondial.

Le Maroc toujours en tête du classement africain

Le Maroc reste toujours en tête du classement africain, bien qu’il ait perdu une place au classement FIFA (12ᵉ mondial). L’équipe d’Algérie est 7ᵉ au niveau continental, après le Sénégal (18ᵉ), l’Égypte (36ᵉ), la Côte d’Ivoire (37ᵉ), le Nigéria (38e) et la Tunisie (41ᵉ).

Sur le niveau international, l’Argentine est toujours en tête. Elle est suivie de la France et la Belgique pour compléter le podium. Le Brésil, l’Angleterre, le Portugal et les Pays-Bas viennent respectivement en 4ᵉ, 5ᵉ, 6ᵉ et 7ᵉ place. Enfin, l’Espagne, la Croatie et l’Italie complètent le top 10.