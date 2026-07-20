Classement FIFA : l’équipe d’Algérie recule

Le classement FIFA de juillet 2026 est sans appel pour les Fennecs. Publié ce lundi, au lendemain de la clôture de la Coupe du monde 2026, il place l’équipe nationale algérienne au 29e rang mondial, soit un recul d’une position par rapport au mois précédent. Un bilan chiffré qui reflète fidèlement les limites d’un parcours américain en demi-teinte : une seule victoire en quatre rencontres, pour une élimination dès les seizièmes de finale.

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Un Mondial 2026 insuffisant pour maintenir le rang des Verts

Avec 1 576,80 points au compteur, l’Algérie paie le prix d’un parcours trop irrégulier sur la scène mondiale. Les hommes de Vladimir Petkovic ont certes franchi le cap de la phase de groupes, mais leur bilan global pèse lourd dans la balance du classement FIFA.

Sur les quatre matchs disputés, un seul s’est soldé par une victoire, arrachée laborieusement face à la Jordanie (2-1). Les deux défaites concédées, face à l’Argentine (3-0) et face à la Suisse (2-0) en seizièmes de finale, ont creusé un déficit de points difficile à compenser. Le nul spectaculaire contre l’Autriche (3-3), malgré son intensité dramatique, n’a pas suffi à redresser la balance.

La qualification des Verts pour les huitièmes de finale du Mondial 2026 avait pourtant suscité un immense espoir. Mais atteindre le deuxième tour comme huitième meilleur troisième, sans convaincre, ne génère pas suffisamment de points FIFA pour progresser au classement.

L’Algérie conserve sa 4e place africaine malgré la bonne campagne de l’Égypte

Sur le continent africain, les Fennecs maintiennent leur position de quatrième nation, et c’est là une satisfaction relative à souligner. L’Égypte, pourtant éliminée en huitièmes de finale par l’Argentine (3-2) après avoir mené 2-0, n’a pas réussi à dépasser l’Algérie dans la hiérarchie continentale.

Ce maintien au 4e rang africain témoigne d’une certaine solidité dans le classement FIFA, même si la marge reste fragile. Le prochain rendez-vous de mise à jour, fixé au 7 octobre 2026 par la FIFA, constituera un premier test pour mesurer la capacité des Verts à rebondir après ce Mondial décevant.

La défaite inaugurale face à l’Argentine de Messi (3-0) avait donné le ton d’un tournoi compliqué. Malgré le rebond obtenu contre la Jordanie grâce aux buts de Benbouali et Gouiri en seconde période, les Fennecs n’ont jamais réussi à enchaîner deux performances convaincantes consécutives.

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L’Espagne au sommet, l’Argentine détrônée après la finale du Mondial 2026

Sur la scène mondiale, le classement FIFA de juillet 2026 consacre un bouleversement au sommet. L’Espagne retrouve la première place, qu’elle avait quittée, après son sacre en finale face à l’Argentine (1-0 après prolongation). C’est le deuxième titre mondial de la Roja dans l’histoire de la compétition.

L’Albiceleste, tenante du titre depuis 2022, rétrograde mécaniquement à la deuxième position. La défaite en finale coûte cher en points FIFA, même pour une équipe qui a dominé la compétition de bout en bout. La France, troisième de ce Mondial après sa victoire sur l’Angleterre (4-6, score inversé en faveur des Bleus), conserve sa troisième place mondiale. L’Angleterre, battue lors de ce match de classement, reste quatrième.

Ces mouvements au sommet illustrent la mécanique implacable du classement FIFA : les résultats des grandes compétitions redistribuent les cartes de manière significative, et l’édition 2026 n’a pas fait exception.