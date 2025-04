Classement FIFA : l’équipe d’Algérie poursuit son ascension

La sélection algérienne de football continue son ascension dans la hiérarchie mondiale en gagnant une place au classement FIFA d’avril, occupant désormais le 36e rang. Cette progression reflète les récentes performances impressionnantes des hommes de Vladimir Petkovic dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Les Fennecs ont démontré leur force lors des deux dernières journées des éliminatoires avec des victoires convaincantes : un succès (3-1) à l’extérieur contre le Botswana, suivi d’une démonstration de force (5-1) face au Mozambique à domicile. Ces résultats positifs consolident la position de l’Algérie comme favorite de son groupe pour la qualification au Mondial 2026.

La sélection nationale version Petkovic a gagné 10 places en un an et demi. Cette dynamique positive sous la houlette du technicien bosniaque témoigne d’un renouveau de l’équipe nationale algérienne, qui semble avoir trouvé un équilibre prometteur entre efficacité offensive et solidité défensive. La progression au classement FIFA vient récompenser ces efforts. La bande à Petkovic sera appelée à poursuivre son bonhomme de chemin vers le Mondial américain, avant de disputer la CAN-2025 favorite la fin de l’année en cours.

4e sur le niveau africain

Le Maroc conserve sa place à la tête du classement continental. Il gagne deux places pour s’installer au 12e rang mondial, notamment après ses deux victoires face au Niger et à la Tanzanie dans les éliminatoires de la Coupe du Monde-2026.

Dans ce même classement, le Sénégal marque le pas et recule de deux positions (19e), tandis que l’Égypte progresse d’une place (32e). L’Algérie maintient sa position continentale en tant que 4e nation africaine, occupant le 36e rang mondial (+1).

Un fait marquant est la progression spectaculaire de la Côte d’Ivoire, récente championne d’Afrique, qui réalise un bond de cinq places pour atteindre la 41e position mondiale. Cette performance reflète l’impact de sa victoire à la CAN 2024.

En haut du classement mondial, l’Argentine a conservé sa place de leader après ses victoires contre l’Uruguay (1-0) et le Brésil (4-1), l’Espagne, championne d’Europe en titre, a profité de la défaite de la France en Croatie (lors du quart de finale de la Ligue des Nations aller) pour prendre la deuxième place mondiale.

Les Français restent sur le podium (3e) et sont désormais menacés par l’Angleterre (4e). Le Brésil est toujours cinquième, tandis que les Pays-Bas ont chipé la sixième place au Portugal (7e). La Belgique (8e), l’Italie (9e) et l’Allemagne (10e) complètent le top 10.