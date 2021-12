Classement FIFA : l’Algérie dans le Top 3 africain

Les Fennecs algériens ne cessent de présenter un haut niveau, une excellente performance, mais aussi un grand jeu d’équipe, lors de chaque rencontre footballistique qu’ils y jouent.

Les résultats et les titres obtenus par ces derniers, ne sont pas passés inaperçus. En effet, le parcours exceptionnel des protégés de Madjid Bougherra lors de la Coupe Arabe au Qatar, qui s’est soldé par le couronnement des Verts, a permis à l’Algérie de terminer l’année 2021 dans le top 30 mondial et le top 3 africain, et ce, en combinant les résultats de l’équipe A et A’.

En effet, et grâce à cela, la sélection nationale a pu gagner trois places au nouveau classement de la FIFA, dévoilé ce jeudi 23 décembre.

Les Verts 29e au niveau mondial

Ledit classement place l’Algérie 29e au niveau mondial et 3e au niveau continental. À cet effet, les Verts gagnent une place africaine, devançant la Tunisie.

Selon la même source, il n’a pas eu de changement dans le Top 10 mondial, et c’est toujours la Belgique qui termine l’année en tête pour la 4e fois d’affilée, devançant le Brésil, la France, l’Angleterre, l’Argentine, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, le Danemark et les Pays-Bas, respectivement.

Idem pour l’Afrique, le Sénégal reste leader continental, devançant ainsi, respectivement, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et Nigeria.

Par ailleurs, il convient d’indiquer que le continent africain termine l’année avec 4 sélections dans le Top 30 mondial et 7 dans le Top 50. Notant que la prochaine édition de ce classement est prévue le 10 février 2022.