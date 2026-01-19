Classement FIFA janvier 2026 : l’équipe d’Algérie fait un bond intéressant

La Fédération internationale de football (FIFA) a rendu public, ce vendredi 19 janvier, le nouveau classement mondial des équipes nationales, au lendemain de la clôture de la Coupe d’Afrique des nations 2025 disputée au Maroc. Il s’agit du tout premier classement de l’année 2026, attendu avec un intérêt particulier après les performances enregistrées lors du rendez-vous continental.

L’équipe nationale d’Algérie réalise une progression notable. Les Verts ont gagné six places au classement mondial, passant de la 34e à la 28e position. Une avancée logique et prévisible au vu du parcours des hommes de Djamel Belmadi lors de la CAN-2025, conclue par une qualification en quarts de finale. Cette progression vient récompenser une prestation globalement solide, marquée par un regain de stabilité et de compétitivité après des périodes plus délicates.

Sur le plan continental, l’Algérie se positionne désormais à la quatrième place africaine. Elle se retrouve derrière le Maroc, qui confirme son statut de leader africain en occupant la 8e place mondiale, le Sénégal (12e), récent champion d’Afrique, ainsi que le Nigéria (26e). Ce classement place donc les Verts parmi les toutes meilleures sélections du continent, un signal encourageant en vue des prochaines échéances internationales.

Classement mondial : l’Espagne en tête

À l’échelle mondiale, l’Espagne conserve la tête du classement FIFA. La Roja devance l’Argentine, deuxième, et la France, troisième, formant ainsi le podium des meilleures sélections actuelles. Ces trois équipes confirment leur régularité au plus haut niveau, tant sur le plan des résultats que des performances.

Derrière ce trio de tête, l’Angleterre occupe la quatrième position, suivie du Brésil, cinquième. Le Portugal se classe sixième, juste devant les Pays-Bas, septièmes. Le Maroc, huitième mondial, a également gagné des places après avoir atteint la finale de la CAN-2025. La Belgique et l’Allemagne complètent ce Top 10 mondial, respectivement aux neuvième et dixième places.

Implications et perspectives pour l’Algérie

Ce classement FIFA revêt une importance particulière, notamment en ce qui concerne les têtes de série lors des prochaines compétitions et les tirages au sort des éliminatoires. Pour l’Algérie, cette remontée constitue une base encourageante pour la suite de l’année en cours, avec une Coupe du monde l’été prochain déjà en ligne de mire.

À noter enfin que le prochain classement FIFA sera publié le 1er avril 2026, à l’issue de la fenêtre internationale de mars, la première de l’année en cours. Une échéance que les Verts aborderont avec l’ambition de poursuivre leur progression et de se rapprocher encore un peu plus du Top 20 mondial.

