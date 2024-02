Classement FIFA : énorme chute de l’équipe d’Algérie

On connait désormais le nouveau classement FIFA. Il a été marqué par une grande dégringolade de l’équipe d’Algérie. C’était attendu après son élimination du premier tour de la CAN-2023.

Comme prévu, c’est ce matin que la FIFA a établi le nouveau classement du mois de février 2024. Il a été marqué par une chute libre de l’équipe d’Algérie. En effet, elle a perdu 13 places au nouveau classement. Elle occupe désormais la 41ᵉ place.

Il faut dire que cette dégringolade était prévisible suite à son élimination du premier tour de la dernière CAN-2023 qui s’est déroulée en Côte d’Ivoire. Un autre échec de Djamel Belmadi qui a fait revenir de la sélection nationale à la case départ.

Il faut dire aussi que c’est la première fois que l’EN connait une telle dégringolade. Ces cinq dernières années, elle ne cessait de grimper au classement FIFA. Mais elle a payé cache l’échec de trop en Côte d’Ivoire. Ce lui sera difficile de retrouver son classement. Cela passerait, évidemment, pas une qualification pour la Coupe du Monde-2026.

Le Maroc toujours en tête du classement africain

Malgré son élimination des huitièmes de finale de la CAN-2023, le Maroc reste toujours en tête du classement africain (12ᵉ mondial). L’équipe d’Algérie est 7ᵉ après le Sénégal (17ᵉ), le Nigéria (28ᵉ), l’Égypte (36ᵉ), la Côte d’Ivoire (39ᵉ) et la Tunisie (41ᵉ).

Sur le niveau international, l’Argentine est toujours en tête. Elle est suivie de la France et l’Angletterre pour compléter le podium. La Belgique, le Brésil, les Pays-Bas et le Portugal viennent respectivement en 4e, 5e, 6e et 7e place. Enfin, l’Espagne, l’Italie et la Croatie complètent le top 10.