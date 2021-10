Classement FIFA d’octobre : l’Algérie perd du terrain

Chaque fin de mois, la Fédération Internationale de Football (FIFA) fait un classement des meilleures sélections de football du monde.

Pour le dernier classement de la FIFA de ce mois d’octobre, publié ce jeudi sur son site officiel, ladite Fédération a dégradé la place de l’équipe algérienne, en la classant quatrième à l’échelle continental et troisième dans le monde arabe. Cependant, les hommes de Djamel Belmadi ont pu garder la 30e position au niveau mondial.

Dans le même contexte, et selon ce qui a été publié par le site officiel la FIFA aujourd’hui, l’équipe nationale marocaine s’est hissée au 29e rang mondial, comme on s’y attendait, tandis que les coéquipiers de Riyad Mahrez ont maintenu leur 30e position après un match nul contre le Burkina Faso récemment à Marrakech, au Maroc.

Les Verts perdent des places malgré les bons résultats

Par ailleurs, et malgré les sacrées victoires et les bons résultats des Fennecs face au Niger et à Djibouti, les protégés de Belmadi n’ont pas progressé au classement de ce mois d’octobre.

En effet, ces derniers n’arrivent pas à gagner des places à cause du système de calcul utilisé par l’instance internationale, et ce, malgré avoir remporté les deux matchs (aller-retour) contre le Niger, avec un lourd score de 6 buts en match aller et 4 en match retour.

Pour rappel, le meilleur classement des Fennecs est 15ᵉ en 2014. Ils maintiennent tout de même une certaine stabilité depuis 2019 (entre 35e et 33e).