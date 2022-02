Classement FIFA 2022 : l’Algérie en chute libre ?

La 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun a été fortement marquée par la sortie prématurée des tenants du titre de la précédente édition, en 2019 en Égypte, du tout premier tour de ce tournoi.

Cette élimination précoce du capitaine Riyad Mahrez et ses coéquipiers est dû principalement à leur entrée timide dans cette compétition continentale, mais aussi à cause de leur performance moyenne, voire faible, lors des trois matchs, face à respectivement, la Sierra Leone, la Guinée équatoriale et la Côte d’Ivoire.

L’Algérie pourrait perdre 55.58 points !

En effet, les protégés de Djamel Belmadi ont également vu leur belle série d’invincibilité (35 matchs sans défaite), prendre fin, et ce, suite à leur défaite face à la Guinée équatoriale (1-0). Sachant que les Fennecs n’ont été qu’à deux matchs du record d’invincibilité mondial détenu par l’équipe italienne, avec 37 matchs sans défaite.

Cette disqualification de la CAN 2021 au Cameroun et l’élimination précoce a coûté encore plus cher aux Verts. En fait, la sélection de Djamel Belmadi devrait perdre jusqu’à 14 places au prochain classement de la FIFA.

C’est en tout cas ce qu’a révélé plusieurs sources. Ces dernières ont affirmé que l’Algérie occupera désormais la 43e place au niveau mondial, alors qu’elle occupait la 29e place, perdant ainsi un total de 55,58 points.

2 places perdues au plan africain ?

En outre, l’équipe nationale s’est également dégradée dans le classement au niveau continental. Alors qu’elle occupait les premières places, en étant dans le Top 5, l’Algérie pourrait chuter jusqu’à la 7e place.

Pour les autres équipes africaines, la sélection sénégalaise pourrait décrocher la 1e place au niveau africain, elle pourrait aussi gagner 2 places, occupant ainsi la 18e place au niveau mondial.

Le Cameroun, quant à lui, pourrait également gagner 12 places au plan mondial, comme il pourrait être classé 6e au niveau africain, et 38e au niveau mondial.