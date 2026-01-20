Classement du QI 2026 : quelle place pour l’Algérie sur la scène mondiale ?

L’Algérie enregistre une performance notable dans le classement mondial de l’intelligence des peuples pour l’année 2026. Selon les données publiées par la plateforme spécialisée International IQ Test, le pays se classe 4ᵉ au niveau arabe et 60ᵉ à l’échelle mondiale, confirmant ainsi sa place parmi les nations les plus avancées sur le plan cognitif dans la région.

Avec un quotient intellectuel moyen estimé à 97,53 points, l’Algérie se situe légèrement en dessous de la moyenne mondiale fixée à 100, tout en dépassant plusieurs pays arabes et africains. Ce classement repose sur l’analyse des résultats de plus de 1,2 million de participants issus de différents pays, ce qui lui confère une base statistique large et représentative.

Une position remarquable parmi les pays arabes

Au niveau régional, le classement est dominé par le Liban, qui occupe la 1ʳᵉ place arabe avec un QI moyen de 99,13 points, le plaçant au 41ᵉ rang mondial. Il est suivi par la Syrie, classée 2ᵉ arabe et 52ᵉ mondiale avec 98,41 points.

La 3ᵉ place arabe revient au Qatar, dont le score moyen atteint 97,94 points, ce qui le positionne au 58ᵉ rang mondial. L’Algérie arrive juste derrière, 4ᵉ arabe, devançant notamment la Tunisie, classée 5ᵉ arabe et 61ᵉ mondiale avec un QI moyen de 97,47 points.

Cette position conforte l’Algérie parmi les pays arabes affichant les meilleurs indicateurs cognitifs, devant plusieurs États du Golfe et du Moyen-Orient.

🟢 À LIRE AUSSI : Intelligence artificielle : Microsoft dévoile la position de l’Algérie sur l’échiquier mondial et africain

Vue d’ensemble sur le classement arabe

Après la Tunisie, les Émirats arabes unis se classent 62ᵉ mondiaux avec 97,39 points, suivis de l’Égypte (72ᵉ mondiale, 96,74 points). La Jordanie occupe la 81ᵉ place mondiale, devant la Libye (90ᵉ), le Bahreïn (94ᵉ) et l’Arabie saoudite (95ᵉ).

Plus loin dans le classement figurent l’Irak (99ᵉ), le Yémen (100ᵉ), le Koweït (102ᵉ), la Palestine (106ᵉ) et enfin le Sultanat d’Oman, classé 111ᵉ mondial.

🟢 À LIRE AUSSI : Une première à l’échelle européenne : SONATRACH lance la production de l’essence « E5 »

Nuances dans l’interprétation du quotient intellectuel

Le QI est un indicateur standardisé utilisé pour évaluer les capacités cognitives générales, telles que le raisonnement logique, la mémoire ou la compréhension. Les données statistiques montrent que 98 % de la population mondiale obtiennent un score compris entre 70 et 130 points, tandis qu’environ la moitié des individus se situent dans l’intervalle 90–110 points.

Si ce classement met en lumière la position honorable de l’Algérie, les spécialistes rappellent que le QI ne reflète pas à lui seul l’intelligence dans toute sa diversité. Les facteurs éducatifs, culturels, sociaux et économiques jouent également un rôle déterminant dans le développement des capacités cognitives.

Néanmoins, cette performance constitue un signal positif et renforce l’image de l’Algérie comme un pays disposant d’un capital humain solide, élément clé pour le développement et l’innovation à long terme.

🟢 À LIRE AUSSI : Des diplômes très demandés sur le marché de l’emploi : ce ministère forme les bacheliers 2024–2025