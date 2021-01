Classement « Digital Nomads » : L’Algérie très mal classée

Le Digital Nomad Index est un classement des pays du monde selon les aptitudes dont ils disposent pour faciliter les conditions de travail de ce qu’on appelle les « nomades numériques », ou les « Digital Nomads » en anglais. L’Algérie occupe une des toutes dernières places de ce classement.

Le Digital Nomad Index est un classement qui est établi par le Circle Loop, une entreprise qui s’est créée au Royaume-Uni, et qui est basée sur le Cloud. Le Circle Loop, est une entreprise qui offre des solutions compétitives et innovantes pour les systèmes téléphoniques professionnels traditionnels, elle est reconnue par le gouvernement Britannique.

Le classement de l’Algérie

L’Algérie figure à la 79e place dans le classement des 85 pays les plus adaptés aux nomades numériques, intitulé le Digital Nomad Index. Circle Loop se base dans l’établissement de son classement sur plusieurs paramètres, et en premier lieu, sur la vitesse de la connexion internet ADSL et Mobile, ainsi que sur leurs couts dans les pays concernés.

Le classement prend également en considération le prix des loyers, le nombre de postes en télétravail recherchés dans le pays concernés, mais également la possibilité d’obtenir un visa de vacances-travail, et enfin, le classement se base aussi sur le « Happiness index« , qui est le classement des pays dans le World Happiness Report.

L’Algérie, a obtenu un score total de 33.38, qui est l’un des pires du classement. Le pays qui se classe en 79e position derrière l’Égypte et la Tunisie, obtient une note de 4.79 dans la vitesse de l’internet ADSL, et de 12.68 dans la vitesse de l’internet mobile.

En ce qui concerne l’indice mondial du bonheur, l’Algérie se classe à la 73ᵉ position mondiale, avec une note de 5.01 dans le classement. L’Algérie se classe aussi mondialement à la 63ᵉ place en ce qui concerne le cout d’internet, avec un prix évalué à 25,93 dollars.

Encore une fois, l’Algérie est classée derrière ses voisins Tunisien et Marocain, qui sont classés respectivement 77e et 72e, mais elle est classée également derrière des pays comme Le Liban, Le Salvador et le Guatemala, et devant des pays six autres pays qui sont le Cambodge, le Sri Lanka, le Kenya, le Ghana, le Myanmar, et enfin le Nigeria qui ferme le classement.

Le podium du classement

Le podium du Digital Nomad Index, qui classe les pays les mieux adaptés au télé-travail, est accaparé par le Canada qui se classe premier, avec un score total de 74.35, suivi par le Royaume-uni, qui a obtenu un score de 63.43, et on trouve en 3e position la Roumanie avec un score de 62.28.

En ce qui concerne les pays arabes, ce sont les Émirats Arabes Unis qui ouvrent le bal, avec un score total de 53.88, ce qui les place en 31e position mondiale. Quant aux pays européens, la France elle est classée à la 6e position, avec un score de 60.8, l’Allemagne est 10e avec un score global de 60.00, et l’Espagne est classée 16e, avec un score de 58.61.