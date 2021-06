Classement des villes du monde 2021: Alger a-t-elle créé la surprise ?

La capitale Alger, avec ses bouchons interminables et ses bâtiments coloniaux en ruine, son insécurité nocturne et ses poubelles problématiques, serait-elle finalement sous-estimée par ses habitants, en particulier, et par les Algériens en général ? Le dernier classement de la société allemande VAAY va en tout cas dans ce sens, vu qu’il place Alger dans le top 100 des villes les moins stressantes au monde. Une surprise ?

Alger, une ville que les Algérois eux même ont tendance à éviter parfois, est parvenue à décrocher la 78 place dans le dernier classement élaboré par société allemande VAAY. Ce classement est basé sur une étude qui recense les villes les moins et les plus stressantes au monde en 2021.

VAAY est une société privée allemande, qui est spécialisée dans la vente de produits à base de cannabidiol, ce que l’on appelle plus communément le CBD, un cannabinoïde présent dans le cannabis. Afin d’établir son classement, cette société s’est basée sur de nombreux critères.

Classement et critères

Ce classement se base sur des facteurs environnementaux, économiques et structurels. VAAY prend donc en considération le taux de chômage, la stabilité socio-politique et l’égalité des genres, au même titre que la météo, l’environnement, ou encore l’impact de la covid-19 sur la vie des habitants.

Alger, ou les femmes ne conçoivent toujours pas de sortir toutes seules pendant la nuit, ne se trouve pas dans le top 100 de ce classement grâce au critère de l’égalité des genres, mais elle a plutôt été aidée par son soleil et son ciel bleu, et aussi par le minime impact de la pandémie sur la vie quotidienne.

D’ailleurs en ce qui concerne le taux de chômage, Alger ne rend pas trop fier avec ses 14 points sur 100. La Capitale a également eu un de ses pires scores en ce qui concerne densité de population, mais aussi dans sa note relative à la stabilité socio-politique.

En revanche, notre capitale a brillé grâce à son climat qui fera toujours d’elle une des plus belles perles de la méditerranée. Alger a pu obtenir 79.2 sur 100 grâce à son climat, et 85.6 points concernant le facteur environnemental. En outre, El Bahdja a également pu se hisser dans ce top 100 grâce à ses habitants qui ont su garder le moral malgré les difficultés du quotidien, vu que la note concernant la santé mentale des citoyens est de 52.4 sur 100.

Dans le podium du classement VAAY des villes les moins et les plus stressantes au monde en 2021, on trouve la ville Reykjavík en Islande à la première place. Dans la deuxième et la troisième, on trouve respectivement Berne en suisse et Helsinki en Finlande.