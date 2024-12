Classement des puissances économiques africaines 2024 : l’Algérie dans le TOP 3

L’Afrique, continent en pleine mutation, voit émerger cinq géants économiques qui concentrent près de la moitié de son PIB : l’Afrique du Sud, l’Égypte, l’Algérie, le Nigeria et l’Éthiopie. Parmi eux, l’Algérie se distingue par sa stabilité et sa volonté de diversification.

Avec un PIB de 267 milliards de dollars (selon la Banque Mondiale), l’Algérie se positionne comme la troisième puissance économique du continent. Longtemps dépendante des hydrocarbures, la nation maghrébine investit massivement pour diversifier son économie.

Agriculture, tourisme culturel, industrie manufacturière et énergies renouvelables sont autant de secteurs qui promettent un avenir radieux. En s’appuyant sur ses ressources naturelles, le pays finance une transformation profonde de son tissu économique. L’objectif ? Réduire la dépendance aux hydrocarbures et créer de nouvelles sources de croissance.

L’Algérie, locomotive économique de l’Afrique : un géant en mouvement

Cette stratégie semble porter ses fruits. Le pays attire de plus en plus d’investisseurs étrangers, séduits par un marché de plus de 45 millions de consommateurs et par la stabilité politique dont jouit l’Algérie.

Si l’Algérie est une locomotive, elle ne roule pas seule. Les quatre autres géants du continent affichent également des dynamiques économiques impressionnantes. L’Afrique du Sud, avec son secteur financier développé, le Nigeria, premier producteur de pétrole d’Afrique, ou encore l’Égypte, qui mise sur le tourisme et l’industrie manufacturière, contribuent tous à la croissance économique du continent.

Mais ce ne sont pas les seuls acteurs. Les 48 autres pays africains, bien que moins importants en termes de PIB, jouent un rôle essentiel dans la dynamique continentale. La création de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) est un signal fort de cette volonté d’intégration régionale et de développement économique.

Les experts s’accordent à dire que l’avenir de l’Afrique est prometteur. Le continent dispose de ressources naturelles abondantes, d’une population jeune et dynamique, et d’un marché de plus en plus intégré.

L’Algérie, au cœur de ce mouvement, a toutes les cartes en main pour devenir un acteur incontournable de l’économie mondiale.

