Classement des prix de passeports : où en est l’Algérie ?

Le passeport est un document indispensable si les citoyens souhaitent voir le monde, dépasser les frontières et visiter d’autres pays, mais son prix varie d’un pays à un autre et d’une région du monde à une autre, pouvant ainsi créer un écart considérable. Alors que dans certains pays le prix peut atteindre des centaines de dollars, en Algérie, il reste assez accessible.

En effet, dans des chiffres publiés par le média Echourouk, nous remarquons que la moyenne est entre 100 et 160 dollars, alors qu’il est possible d’avoir son passeport algérien pour seulement 41 $ si le citoyen est sur territoire national et 60 $ si la demande se fait à partir de l’étranger.

Les pays se plaçant en tête de liste sont tous les deux arabes, avec le Liban affichant un prix de 795 $ et la Syrie de 600 $, suivi du Cuba dont le passeport revient à 270 $.

En 2022, le passeport algérien a gagné 4 places au niveau mondial

Chaque année, un classement est effectué, mettant les passeports des différents pays à des places selon, entre autres les possibilités qu’ils offrent aux citoyens.

Ayant déjà perdu 20 places en 15 ans, l’Algérie n’est pas dans la meilleure des positions et se retrouve classée à la 9éme place vis à vis des pays arabes et à la 36éme position en Afrique, et ce malgré le fait d’avoir pris 4 places cette année. En effet, d’après le dernier classement de henley passport index 2022, sur l’ensemble des 199 pays, l’Algérie se positionne à la 92ème place.

Plus concrètement, les citoyens algériens disposant d’un passeport ont accès à 52 destinations différentes sans visa comparé au japonais dont les possibilités s’élèvent à 192 pays, les plaçant en tête de la liste.