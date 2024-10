Classement des plus grands aéroports en 2024 : l’Algérie se hisse dans le top 10 africain

L’aéroport international de Houari Boumediene à Alger poursuit son développement et l’amélioration de ses services pour accueillir plus de 10 millions de passagers d’ici à la fin de l’année 2024. L’amélioration de ses infrastructures lui a aussi permis de se hisser dans le top 10 des plus grands aéroports en Afrique.

Dans ce sillage, le site The African Exponent a dressé un classement des plus importantes enceintes aéroportuaires du continent africain. L’Algérie a réussi à décrocher une place dans ce top 10.

Alger dans le top 10 des plus grands aéroports en Afrique en 2024

Ce classement distingue les dix plus grands aéroports africains et classe en première position l’aéroport international O.R Tambo en Afrique du Sud, suivi par l’aéroport du Caire en Égypte et l’aéroport international du Cap en Afrique du Sud pour compléter ce podium.

Quant à l’Algérie, le pays occupe la 8ᵉ place de ce classement grâce à l’aéroport international de Houari Boumediene d’Alger. Le site met en lumière l’importance de l’expansion de cette enceinte aéroportuaire et son rôle à relier le continent africain à l’Europe et au Moyen-Orient.

Le classement complet des meilleurs aéroports en Afrique en 2024 s’affiche comme suit :

Aéroport international O. R. Tambo en Afrique du Sud ;

Aéroport international du Caire en Égypte ;

Aéroport international du Cap en Afrique du Sud ;

Aéroport international Mohammed V au Maroc ;

Aéroport international Murtala Muhammed au Nigeria ;

Aéroport international d’Addis-Abeba en Éthiopie ;

Aéroport international Jomo Kenyatta au Kenya ;

Aéroport international Houari Boumediene en Algérie ;

Aéroport international King Shaka en Afrique du Sud ;

Aéroport international Blaise Diagne au Sénégal.

L’aéroport d’Alger mise sur l’intelligence artificielle

Dans une précédente déclaration, Mokhtar Said Mediouni, le directeur général de la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger, a fait part de sa volonté de développer les services mis à disposition des passagers de cette structure en question.

En effet, le PDG a fait savoir qu’il vise à sécuriser les départs depuis et vers l’aéroport d’Alger grâce à l’utilisation des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle. Dans ce sillage, il fait référence à la mise à disposition des passagers de la reconnaissance faciale qui permettra de fluidifier l’opération de contrôle des voyageurs et faciliter la tâche aux services de la douane.

Par ailleurs, il souhaite aussi lancer une nouvelle technologie permettant aux voyageurs transitant via ses structures de localiser facilement l’emplacement de leurs véhicules dans son parking.

