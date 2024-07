Classement des passeports les plus puissants : l’Algérie fait son entrée dans le top 10 arabe

En se basant sur les données de l’Association du transport aérien international, IATA, le cabinet Henley & Partners a dévoilé une nouvelle mise à jour de son fameux classement des meilleurs passeports au monde. Cette liste met en lumière les meilleurs documents offrant plus de possibilités de voyages.

Pour établir cette liste, l’indice Henley des passeports les plus puissants compare l’accès sans visa de 199 pays, dans les quatre coins du monde. Le passeport algérien progresse dans ce classement et intègre le Top 10 arabe.

Indice Henley des meilleurs passeports : l’Algérie derrière le Maroc et la Tunisie

Dans la nouvelle mise à jour de ce classement mondial des meilleurs passeports, l’Algérie arrive en 84ᵉ place et gagne trois places, par rapport à la version dévoilée en avril dernier (87ᵉ). Par ailleurs, le passeport algérien autorise, à ses détenteurs, un accès sans visa, ou avec un visa à l’arrivée, vers 55 destinations. Ces dernières sont situées principalement en Afrique et en Asie.

Avec ce nombre de destinations accessibles à ses détenteurs, l’Algérie arrive en dernière position du top 10 arabe. Et ce, derrière les Émirats arabes Unies (185 destinations accessibles sans visa), Qatar (107 pays), le Koweït (99 destinations), l’Arabie Saoudite (88), le Bahreïn (87), Oman (86), Le Maroc (72), la Tunisie (69) et la Mauritanie (57).

Voici le passeport le plus puissant du monde en 2024

Le classement Henley est devenu un baromètre incontournable de la liberté du mouvement à l’échelle internationale. Au fil des années, il évalue la puissance des passeports en fonction de l’accessibilité sans visa et mesure l’évolution géopolitique dans le monde.

La Singapour s’impose comme le détenteur du passeport le plus puissant au monde. Ce document de voyage offre désormais un accès sans visa vers 195 destinations sur 227, établissant un nouveau record et détrônant cinq pays qui partageaient, autrefois, cette position.

Les chiffres dévoilés par ce classement révèlent, aussi, un paradoxe intéressant. Les pays qui disposent des passeports les plus puissants, à l’image du Japon, l’Autriche et la Finlande, sont aussi les plus difficiles à obtenir en matière de citoyenneté. En effet, le classement Henley démontre que les passeports les plus convoités sont souvent les plus difficiles à obtenir pour les non-natifs.

