Classement des passeports les plus puissants en 2023 : la Tunisie devance l’Algérie et le Maroc

Le cabinet britannique Henley et Partners a levé le voile sur son nouveau classement des passeports les plus puissants dans le monde. Un nouveau classement dominé par le Singapour qui possède le meilleur document de voyage qui permet à ses détenteurs de voyager à 192 destinations sans visa.

Par ailleurs, la 2ᵉ position de ce classement est occupée par l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne, dont le passeport offre un accès à 190 pays, sans visa, à ses voyageurs. En revanche, les détenteurs des passeports japonais, français, finlandais, mais aussi ceux de l’Autriche, la Corée du Sud, et la Suède partagent la troisième place de ce nouveau classement d’Henley & partners.

Henley passeport Index 2023 : quel est le classement de l’Algérie ?

Pour dresser son classement, le cabinet britannique Henley et partners compare l’accès sans visas de 199 passeports différents à 227 destinations de voyage. Dans cette nouvelle liste, le passeport algérien gagne en classement et se positionne dans la 83e place. Ainsi, il réalise une avancée de 7 places par rapport au début de l’année, où il occupait la 90e place du classement Henley.

Les détenteurs du passeport algérien s’offrent la possibilité de se déplacer vers 54 destinations de voyage sans visas. Cependant, au niveau du Maghreb, la Tunisie se hisse la tête de ce classement en se positionnant dans la 70e place, une place qui lui permet d’offrir à ses voyageurs l’accès à 71 pays sans visa.

Par ailleurs, en ce qui concerne le passeport marocain, ce pays voisin occupe la 73e place de ce nouveau classement des passeports les plus puissants dans le monde, établis par le cabinet britannique Henley et partners. Comme vous pouvez le constater, le passeport algérien et devancé par ses deux voisins, la Tunisie et le Maroc, qui offrent un accès sans visas à un nombre plus important de destinations sans visas.

