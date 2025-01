Classement des passeports 2025 : l’Algérie sur le podium maghrébin avec 56 destinations sans visa

Le cabinet Henley & Partners vient de dévoiler son classement des passeports les plus puissants, plaçant le passeport algérien sur le podium du Maghreb. Ce classement significatif témoigne de nouvelles perspectives pour les Algériens, en facilitant les déplacements professionnels, touristiques et familiaux à l’étranger.

L’Indice Henley & Parteners des passeports est un classement mondial qui évalue la puissance d’un passeport en fonction du nombre de destinations que ses détenteurs peuvent visiter sans avoir besoin d’un visa au préalable. Par ailleurs, plus le nombre de destinations est élevé, plus le passeport est considéré comme puissant.

Indice des passeports les plus puissants : où se classe l’Algérie en 2025 ?

Basé sur des données de l’Association mondiale du transport aérien (IATA), le classement Henley évalue les passeports les plus puissants. Pour rappel, depuis 2021, l’Algérie enregistre une constante progression dans ce classement mondial, où elle occupait la 96ᵉ place.

En effet, en 2022, le passeport algérien occupait la 96ᵉ place et en 2023 la 90ᵉ position au classement mondial des documents de voyage les plus puissants. Par ailleurs, en 2024, l’Algérie a gagné en classement en intégrant la 86ᵉ place de l’Indice Henley.

Dans le nouveau classement des passeports les plus puissants en 2025, l’Algérie conserve sa 86ᵉ place mondiale, mais intègre le top 3 maghrébin, avec 56 destinations accessibles sans visa. Notamment, derrière, le passeport marocain qui autorise un accès sans visa à 73 destinations, et la Tunisie qui occupe la 73ᵉ place mondiale avec 69 destinations accessibles sans l’obligation de demander un visa au préalable.

Quel est le passeport le plus puissant au monde ?

Selon ce récent passeport, qui met en lumière, une fois de plus, la disparité des pays en termes de liberté de voyages, Singapour détient le titre du passeport le plus puissant au monde, en décrochant la première place de ce classement mondial, qui se base sur l’Indice Henley. En effet, le passeport singapourien donne à ses détenteurs le privilège de voyager à 195 destinations sans visa.

En deuxième place mondiale, on retrouve le Japon avec 193 destinations accessibles sans visa. Suivi par la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Finlande et la Corse-du-Sud qui complètent le podium des passeports les plus puissants au monde en 2025. Les détenteurs de ces documents peuvent voyager dans 191 pays sans se soumettre à l’obligation de demander un visa au préalable.

Ce qu’il faut retenir :

Le classement Henley met en évidence les disparités entre les pays en termes de liberté de voyage ;

L’Algérie a conservé sa position dans le classement mondial de ces documents de voyage les plus puissants et intègre le top 3 maghrébin en 2025. Cette amélioration facilite les déplacements des Algériens à l’étranger ;

Au niveau mondial, Singapour conserve son titre de passeport le plus puissant, offrant un accès sans visa à 195 destinations.

