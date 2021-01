Classement des passeports 2021 : l’Algérie très mal classée

Suite à la publication de l’édition 2021 du classement Henley & Partners des passeports, on découvre que le passeport Algérien est classé en 92ᵉ place, derrière celui de ses voisins proches, le Maroc et la Tunisie, et très loin de la tête du classement sur laquelle règne en force l’Asie pacifique.

En effet, dans sa mise à jour pour l’année 2021, le classement original de tous les passeports du monde, établis par Henley & Partners, classe l’Algérie derrière ses voisins marocain et tunisien, en lui attribuant la 92ᵉ place sur 110 pays à travers le monde.

Le passeport algérien parmi les pires au monde

C’est sans surprise qu’on découvre que le passeport Algérien est classé parmi les pires passeports au monde, pour cette édition 2021. Le classement de Henley & Partners place l’Algérie 92ᵉ, une place qu’elle va devoir partager avec la Jordanie.

Le classement du cabinet Henley & Partners se base sur ce qui est appelé un »Free Visa Score », ce qui veut simplement dire le nombre de pays qui sont accessibles aux détenteurs du passeport algérien, avec ou sans visa à l’arrivée.

Le passeport algérien a eu donc un « Free Visa Score » de 51, ce qui loin du score du passeport tunisien, qui est de 71, classant ainsi la Tunisie à la 71ᵉ place, tandis que le passeport marocain a eu un score de 64, ce qui le place en 79ᵉ position.

Le passeport algérien est plus mal classé que celui Mali, qui détend la 89ᵉ place, de la Mauritanie classé 84ᵉ, mais aussi dernière les passeports Centrafricain et Tchadien, classés respectivement à la 91ᵉ et 90e place. Comparé aussi aux passeports des pays du golf, le passeport algérien se situe en bas du classement, vu que le passeport Émirati est classé 16ᵉ, ce qui fait de lui le meilleur passeport arabe, loin devant celui du Koweït et du Qatar, qui sont respectivement classés 55ᵉ et 56e.

La tête du classement

La tête de ce classement établi par le cabinet britannique Henley & Partners, place les pays de l’Asie pacifique en maitres des lieux. En effet, et en première place, on peut trouver le Japon, avec un score de 191, soit un accès à presque tous les pays du monde, suivi en deuxième et troisième place par le Singapour et la Corée du Sud, avec un score de 190 et 189.

Après ce podium asiatique, vient l’Allemagne en 4ᵉ position, qui ouvre le bal des pays européens, avec un score de 189, suivie par l’Italie, 5ᵉ place, avec un score de 188, puis par la Finlande 6ᵉ place, avec un score de 188 également.

En ce qui concerne la France, les états unis et le Canada, ils sont respectivement classés 6ᵉ, 7ᵉ, et 9ᵉ, avec des scores de 186 pour la France, 185 pour les états unis, et enfin 183 pour la Canada.