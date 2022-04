Classement des monnaies africaines : le dinar algérien « out »

D’aucuns savent que, depuis plusieurs mois, le dinar algérien se porte de plus en plus mal. À cause de la conjoncture économique du pays, sa valeur par rapport aux devises étrangères ne cesse de dégringoler. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé quels pays africains possèdent les monnaies les plus fortes ? Et à quel rang se situe le dinar parmi les monnaies des 54 pays du continent ?

Dans cet article, nous allons d’abord énumérer les cinq devises les plus fortes d’Afrique en comparaison du dollar américain. Puis nous verrons quelle place occupe le dinar algérien dans le classement global.

1. Dinar tunisien

Le dinar tunisien (code ISO : TND) représente la monnaie la plus forte d’Afrique. En effet, 1 dollar américain vaut 2,98 TND seulement ; par contre, 1 TND s’échange contre 48, 10 dinars algériens (cours du 11/4/2022). Le dinar tunisien est une monnaie forte, car le pays adopte des politiques d’importation et d’exportation efficaces.

2. Dinar libyen

La devise qui arrive en 2e place des monnaies les plus fortes du continent africain est le dinar libyen (code ISO : LYD). En effet, un dollar américain s’échange contre 4,68 LYD, et 1 LYD contre 30,60 dinars algériens (cours du 11/04/2022).

À la faveur de la politique monétaire stricte qu’avait mis en place par la banque centrale et grâce à la richesse du pays en ressources naturelles (pétrole, or et argent) — le dinar libyen a été, jusqu’à la crise de 2011, la monnaie la plus forte d’Afrique.

Le fait que la Libye soit un des plus grands pays exportateurs de pétrole en Afrique contribue aussi à renforcer la demande en dinars libyens, donc à augmenter sa valeur sur le marché international.

3. Cedi ghanéen

Depuis le 3 juillet 2007, le Ghana adopte une nouvelle monnaie. Le présent cedi ghanéen (code ISO : GHS) vaut 10 000 anciens cedis. Ce changement a fait que le cedi ghanéen représente actuellement la monnaie la plus forte de l’Afrique subsaharienne. Le cedi est aussi la monnaie officielle de la région du nord du Togo.

Le cedi est indexé sur le dollar américain : 1 USD = 7,57 GHS, et 1 GHS = 18,91 DZD (cours du 11/04/2022)

4. Dirham marocain

Le Dirham marocain fait partie des monnaies les plus anciennes en Afrique. Celui-ci existe en effet depuis plus d’un siècle. Depuis le 13 avril 2015, le dirham est indexé par rapport à un panier basé à 40 % sur le dollar et à 60 % sur l’euro.

La proximité de l’Europe donne au Maroc l’avantage d’avoir beaucoup d’échanges commerciaux avec l’UE. Le pays possède également l’une des économies à la croissance la plus rapide d’Afrique. Cette situation fait que le dirham (code ISO : MAD) se classe en 4e position des monnaies les plus puissantes du continent.

Selon le cours actuel, 1 USD = 9,75 MAD ; et 1 MAD = 14,68 DZD (cours du 11/04/2022)

5. Pula du Botswana

Le pula (« pluie » en tswana ; code ISO : BWP) est la devise officielle du Botswana depuis 46 ans. Le Pula arrive en cinquième position sur la liste des monnaies les plus fortes d’Afrique.

Le Botswana, pays d’Afrique australe, jouit d’une démocratie stable et d’une économie puissante. Le Pula est la monnaie du pays depuis son indépendance de la Grande-Bretagne en 1976. Il a remplacé le rand sudafricain à parité égale.

À l’heure actuelle (cours du 11/04/2022), 1 USD vaut 11,52 BWP ; tandis que 1 BWP s’échange contre 12,43 DZD.

Qu’en est-il du dinar algérien ?

Dans cet hitparade des devises les plus fortes du continent africain (classement qui concerne 54 pays), la monnaie nationale n’arrive qu’en 23e position ; loin derrière le dinar tunisien, le dirham marocain, le rand sud-africain, la livre égyptienne, ou encore le metical du mozambicain…

Le dinar (code ISO : DZD) est l’unité monétaire de l’Algérie depuis le 1er avril 1964, en remplacement du nouveau franc français. Il se divise en 100 centimes. Il est convertible, mais non exportable.

Selon le cours officiel actuel (du 11/04/2022), un dollar américain vaut 143,33 DZD ; et un euro se vend contre 156,08 DZD.

Dans les dernières places du classement, on retrouve l’ariary du Madagascar (1 USD = 4047,25 MGA) ; le franc guinéen (1 USD = 8922,05 GNF) ; enfin, le leone de la Sierra Leone (1 USD = 12 149,86).