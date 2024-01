Classement des meilleurs aéroports en Afrique 2023 : l’Algérie en fait-elle partie ?

L’organisme spécialisé dans l’aviation, Skytrax, a récemment dévoilé son classement des meilleurs aéroports internationaux pour l’année 2023. En effet, l’organisation qui évalue aussi les performances des compagnies aériennes a récemment dressé son bilan de l’année 2023.

En Afrique, l’Afrique du Sud domine le classement des meilleures enceintes aéroportuaires pour l’année 2023. Avec, notamment, trois aéroports sur le podium.

Quels sont les meilleurs aéroports en Afrique ?

Conformément à ce dernier bilan, Skytrax a élu l’aéroport du Cap, en Afrique du Sud, meilleur aéroport du continent. Suivi par l’aéroport de King Shaka en 2ᵉ place et l’aéroport de Johannesburg en 3ᵉ place et l’aéroport de ce classement.

Le Maroc a été aussi présenté dans cette liste, grâce à l’aéroport de Casablanca qui occupe la 4ᵉ place de la liste de Skytrax. En 5ᵉ place, on trouve l’aéroport de l’Île Maurice et en 6ᵉ marge de ce classement, l’aéroport de Marrakech au Maroc.

Les quatre dernières places de ce classement sont occupées par Addis-Abeba en 7ᵉ position, l’aéroport de Kigali du Rwanda en 8ᵉ place, l’aéroport de Nairobi en 9ᵉ position. Et enfin l’aéroport de Bloemfontein en Afrique du Sud.

Près de 8 millions de passagers ont transité via l’aéroport d’Alger en 2023

Comme vous pouvez le constater, l’aéroport international de Houari Boumedienne à Alger ne figure pas dans ce classement de Skytrax. Et d’ailleurs, aucun autre aéroport algérien ne fait partie de cette liste. Et pourtant, l’enceinte aéroportuaire d’Alger ne cesse d’améliorer ses services et des infrastructures pour offrir un voyage agréable à ses passagers.

Dans ce sillage, le PDG de la SGSIA a fait part d’une hausse du nombre des voyageurs ayant transité via ses structures, en 2023. En 2022, ce chiffre s’élevait à 4.5 millions de voyageurs. Mais en 2023, le nombre des passagers de l’aéroport d’Alger a atteint les 8.7 millions de passagers, soit presque 8 millions.

Le PDG de la SGSIA a justifié cette hausse par la décision de faire de l’aéroport d’Alger un Hub international, mais aussi par l’ouverture de nouvelles lignes aériennes au départ et à destination de la capitale.

