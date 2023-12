Classement des meilleures cuisines 2023 : l’Algérie dans le top 50 mondial (TasteAtlas)

Le site spécialisé dans les voyages et les conseils culinaires, TasteAtlas, a sorti son classement de fin d’année, qui répertorie les meilleures cuisines dans le monde. Comme chaque année, TasteAtlas choisit les cuisines les mieux notées sur son site.

Pour l’édition 2023 du TasteAtlas Awards, c’est l’Italie, le pays qui a donné naissance à la pizza, qui remporte ce trophée des meilleures cuisines, suivie par le Japon en deuxième position et la Grèce en troisième place de ce podium.

TasteAtlas Awards: These are the 100 best cuisines in the world in 2023. https://t.co/194Xj0IJX4 pic.twitter.com/ErIbPiFpMd — TasteAtlas (@TasteAtlas) December 12, 2023

La cuisine algérienne parmi les meilleures au monde

L’Algérie fait aussi partie de ce classement. En effet, la cuisine algérienne occupe cette année la 40ᵉ place de ce top 50 mondial de TasteAtlas en remportant 4.31 points sur 5. Avec ce score, l’Algérie a reculé en classement, par rapport à l’an dernier.

Réputée gourmande et riche en mets et en saveurs, la cuisine algérienne compte parmi les facteurs qui séduisent les touristes étrangers qui visitent le pays. Ces recettes traditionnelles sont transmises de génération en génération, ce qui permit de conserver l’aspect traditionnel de cette cuisine.

Sur l’échelle régionale, elle est classée comme deuxième meilleure cuisine derrière la cuisine libanaise. Et devance ainsi le Maroc qui se positionne à la 46 place de ce top 50 des meilleures cuisines du monde, conformément au classement de TasteAtlas. Avec ce classement, la cuisine algérienne garde sa place sur le toit de l’Afrique.

Quant à la cuisine française, réputée pour sa gastronomie à la fois sophistiquée et raffinée, TasteAtlas accorde à cette dernière la huitième place de ce classement. Et ce, derrière le Portugal (4ᵉ), la Chine (5ᵉ), l’Indonésie (6ᵉ) et le Mexique (7ᵉ). Ce top 10 des meilleures cuisines du monde, se poursuit donc avec l’Espagne en neuvième et le Pérou en dernière position de ce classement.

