Classement des meilleures compagnies aériennes 2024 : Air Algérie prend-elle son envol ?

Le site d’évaluation Airlines Ratings vient de sortir son classement annuel des compagnies aériennes du monde, pour l’année 2024, S’il a placé Qatar Airways en tête de la liste et lui a accordé le titre de la meilleure classe affaire pour la cinquième année consécutive, Emirates se hisse, quant à elle la 5ᵉ place, derrière la Korean Air, Cathay Pacific Airways et Air New Zealand.

Ce classement prend en considération de nombreux critères, à savoir : les avis des passagers, la sécurité et la notation des produits, la rentabilité, les incidents graves ou encore l’innovation.

Meilleures compagnies aériennes en 2024 : voici le classement d’Air Algérie

Pour dresser ce classement, le site a mis en place un système de points, sept étant la note la plus élevée pour évaluer la sécurité de chaque transporteur aérien. Il est important de préciser qu’Air Algérie ne figure pas dans le top 25 des meilleures compagnies aériennes du monde, en 2024.

Mais il est, toutefois, possible de consulter son score, obtenu lors de cette évaluation. La compagnie aérienne nationale a obtenu la note faible de 1/7, concernant la sécurité de ses vols, mais aussi 3.5/7 pour l’évaluation du produit, accordée aux repas et le programme de divertissement à bord.

Pour le confort, le même site note qu’Air Algérie met à disposition de ses passagers de la classe affaires, des lits à plat, notamment à bord des vols long-courriers et une généreuse franchise bagage de 20 Kg en cabine et 30 kg de bagages autorisés en soute.

Quel est le score de Tassili Airlines ?

Le site Airlines Rating a aussi évalué les performances de Tassili Airlines. La filiale du groupe Sonatrach a obtenu la note de 6/7, en matière de sécurité. En revanche, le transporteur aérien n’a décroché aucune étoile, quant à l’évaluation du produit.

Mais cela n’empêche pas à mettre en lumière les efforts de la seconde compagnie aérienne nationale pour renforcer son offre. Notamment par le lancement de nouveaux vols, la mise en place d’un tarif pour voyager léger, sans oublier sa généreuse politique bagage qui permet de transporter 10 kg en cabine et 30 kg en soute.

