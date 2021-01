Classement des joueurs Arabes : Mahrez devancé par Salah

Dans un sondage organisé par Goal Global, afin de déceler les 25 meilleurs joueurs arabes de l’année 2020. Le footballeur international algérien Ryad Mahrez y était en deuxième place après Mohamed Salah.

Connu par ses séries de buts remarquables, le footballeur algérien Mahrez est classé le deuxième meilleur joueur arabe de l’année dernière. Il est qualifié selon le site international Google comme étant un joueur très compétant et formidable méritant ainsi d’occuper cette place avec excellence, après le joueur égyptien Mohamed Salah.

Ryad Mahrez deuxième joueur de Manchester City

Sa performance éprouvée et son succès triomphal sur le terrain, ont fait de lui une icône dans le football international. En effet, le fennec est élu le deuxième meilleur joueur du Manchester City et 11e meilleur joueur de la compétition de football en Angleterre. Mahrez ne cesse d’attirer les lumières de la victoire vers lui, grâce à ses passes décisives et son habilité à manier la ronde.

Il est également important à signaler que le capitaine des verts, est parmi les plus compétents joueurs en Afrique, étant ainsi classé le 9e joueur le plus cher de son continent avec une estimation de 48 millions de dollars.