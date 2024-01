Classement des compagnies aériennes les plus sûres 2024 : quel score pour Air Algérie ?

Le site de référence sur la sécurité et l’évaluation des services aériens, Airline Ratings, a dévoilé son nouveau classement des compagnies aériennes les plus sûres au monde, tant pour les traditionnelles que pour les low cost, pour la nouvelle année 2024.

Pour établir ce classement, le site a examiné 385 compagnies aériennes, puis a annoncé, le 3 janvier 2024, son classement des 25 compagnies conventionnelles et les 20 low cost les plus sûres au monde.

Quelle est la compagnie aérienne la plus sûre au Monde ?

Airline Ratings a désigné Air New Zealand comme la compagnie aérienne la plus sûre pour l’année 2024. Ce classement se poursuit dans l’ordre par Qantas, Virgin Australia, Etihad Airways, Qatar Airways, Emirates, All Nippon Airways, Finnair, Cathay Pacific, Alaska Airlines, SAS, Korean Air, Singapore Airlines, EVA Air, British Airways, Turkish Airlines, TAP Air Portugal, Lufthansa/Swiss Group, KLM, Japan Airlines, Hawaiian Airlines, American Airlines, Air France, Groupe Air Canada et United Airlines.

Par ailleurs, dans la catégorie des compagnies aériennes low cost, Jetstar, Easyjet et Ryanair remportent le podium respectivement. Dans la suite de cette sélection, Airline Ratings a choisi : Wizz Air, Norwegian, Frontier, Vueling, Vietjet, Southwest, Volaris, flydubai, AirAsia Group, Cebu Pacific, Sun Country, Spirit, Westjet, JetBlue, Air Arabia, Indigo et Eurowings.

Quel est le classement d’Air Algérie ?

Comme vous pouvez le constater, la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, ne figure pas dans ce classement des compagnies aériennes les plus sûres pour l’année 2024. En effet, le site a accordé à cette dernière le petit score d’une étoile sur sept, dans ce classement.

Les résultats de ce classement reposent sur une analyse complète des données relatives aux accidents et aux incidents aériens liés aux pilotes, mais aussi sur des audits de l’organe directeur de l’aviation mondiale et de l’IATA.

| À LIRE AUSSI :

>> CAN 2023 : voici le prix du billet Alger – Abidjan

>> Vols vers le Canada : voici l’offre d’Air Algérie pour janvier 2024