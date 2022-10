Classement Choiseul: 3 Algériens dans le top 100 des leaders africains

Le laboratoire d’idée français dédié aux questions économiques et aux relations internationales, en l’occurrence l’Institut Choiseul, publie souvent des classements. Le plus populaire, le classement 100 qui fait état des meilleurs leaders économiques dans une zone géographique donnée.

Le plus récent, le Choiseul 100 Africa, a été publié le vendredi 30 septembre dernier, et concerne les leaders africains de moins de 40 ans. En effet, ce classement met en lumière les 100 personnalités les plus influant dans le domaine de l’entrepreneuriat, en Afrique.

Porteurs de projets, chefs d’entreprises florissantes et à succès, ces meilleurs leaders incarnent le dynamisme et le renouveau dans toute l’Afrique.

Classement Choiseul 2022 : trois Algériens parmi les meilleurs leaders économiques africains

Parmi ces cent personnes qui se distinguent dans ce classement, figurent plusieurs noms d’entrepreneurs algériens. Ils sont au nombre de trois, ces derniers ont marqué le domaine de l’entrepreneuriat pour l’année 2022. Par ailleurs, il faut savoir que sur les trois places du podium de ce classement, se positionnent des entrepreneurs issus de la Libye, de la Mauritanie et du Sénégal.

En 43e position du classement Choiseul 100 Africa, se positionne l’Algérien Anisse Terai. CPL/ELI Fellow au niveau de l’Université Harvard, Anisse exerce en tant que banquier et gestionnaire d’investissement expérimenté. Il a déjà travaillé dans le domaine de l’énergie, et ce comme conseiller technique du président de la CRE – Commission de régulation de l’énergie. Anisse Terai est également le fondateur et le directeur général de l’ITFC Sovereign Energy Fund (ISEF).

Par ailleurs, la 49e position a été attribuée à l’experte et analyste en géopolitique, l’Algérienne Soraya Djermoune. Engagée dans l’entrepreneuriat féminin, Soraya a été déjà désignée, notamment par le Forum économique mondial. Et ce, pour figurer parmi les jeunes leaders mondiaux les plus prometteurs de l’année 2022.

Le dernier Algérien à figurer dans le classement Choiseul 100 Africa, c’est Whalid Ghanemi. Comptant parmi les jeunes entrepreneurs les plus actifs en Algérie, ce dernier occupe la 64e place de ce classement. Il est le directeur général d’une start-up, notamment Legal Doctrine, spécialisée dans le domaine de la veille juridique.