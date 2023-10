Classement Choiseul 2023 : 4 Algériens dans le Top 100 des jeunes dirigeants africains

L’Institut Choiseul revient avec un nouveau classement des jeunes dirigeants les plus talentueux en Afrique, pour l’année 2023. Depuis sa création en 2014, ce classement met en lumière et en lien les dirigeants et les leaders qui sont amenés à jouer un rôle prépondérant pour l’économie du continent.

Dans la dernière édition du classement Choiseul 100 Africa, qui est devenu aujourd’hui un réseau d’influence panafricain sans équivalent pour les jeunes générations, figurent plusieurs leaders algériens les plus influents.

Classement Choiseul 2023 : qui sont les Algériens qui figurent dans la liste ?

Pour réaliser cette étude et classifier ces dirigeants, l’Institut Choiseul fait appel à des experts du continent africain pour faire le point sur ses forces vives. Dans cette prestigieuse liste, quatre Algériens figurent parmi le top 100 africain.

En effet, quatre leaders ont su se distinguer parmi les lauréats de ce classement. Il s’agit, notamment, de :

Nazim Hadji, figure dans la 30ᵉ marge du classement Choiseul, est le directeur de la performance et de la stratégie chez Djezzy ;

Lynda Tazekratt, directrice générale Afrique pour DNV, occupe la 40ᵉ position de cette nouvelle liste de Choiseul;

Anisse Terai, classé dans 42ᵉ place de Choiseul 2023, est le fondateur général et directeur de l’ITFC Sovereign Energy Fund, mais aussi responsable de la politique et des partenariats de l’ITFC chez le groupe de la Banque islamique de développement ;

Walid Ghanemi, occupe la 63ᵉ place de ce classement, est le directeur général de Legal Doctrine, spécialisée dans la recherche et la veille juridique en Algérie.

Par ailleurs, dans le Top 200 Choiseul pour l’année 2023, d’autres noms algériens figurent aussi sur cette liste. Il s’agit notamment de Narimane Benakcha, responsable de la politique numérique du Moyen-Orient et en Afrique chez Amazon Web Services. Mais aussi d’Abeddallah Mallek, fondateur et CEO de Syllabs et enfin Sara Nadia Nahchem, directrice associée chez Oxymuse.

| À LIRE AUSSI :

>> Classement masculin des prix des coupes de cheveux 2023 : quelle place pour l’Algérie ?

>> Stars of Science : un Algérien en compétition pour le titre du meilleur inventeur arabe