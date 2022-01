Classement CAN 2022 : l’Algérie en bas de l’échelle

Éliminés dès la phase des poules de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun, les tenants du titre ne cessent de faire la polémique, en raison de leur disqualification prématurée.

En effet, les hommes de Djamel Belmadi étaient, avant le lancement de ce tournoi continental, les favoris de la CAN. Cependant, leur entrée timide et leur performance moyenne leur ont couté un nul face à la Sierra Leone et deux défaites face à la Guinée équatoriale et à la Côte d’Ivoire, respectivement.

CAN 2022 : les Verts à la 21e position

À la suite de ses résultats, la sélection nationale s’est terminée quatrième et dernière de son groupe (Groupe E) avec un seul point. Et comme un malheur n’arrive jamais seul, les Fennecs d’Algérie ont également terminé à la 21e place sur 24 dans le classement final (9e-24e positions) de cette 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations déroulée au Cameroun.

Ledit classement a été dévoilé ce samedi, avant le début des quarts de finale de cette compétition africaine, prévue la même journée.

Pour la 9e place, elle est attribuée à la meilleure sélection de la phase de groupes, avec 3 victoires en 3 matchs, le Nigéria. Ladite équipe a soudainement été éliminée par la Tunisie, dès les huitièmes de finale (1-0), tandis que les Éléphants de la Côte d’Ivoire, éliminés par les Pharaons de l’Égypte, ont pu occuper la 10e place du classement en question.

Le classement des autres sélections (de la 9e à la 24e place)

Dans le même sillage, le classement définitif de la 9e à la 24e place a classé les autres sélections, après le Nigéria et la Côte d’Ivoire, respectivement comme suit : le Mali, le Gabon, le Malawi, la Guinée, le Cap-Vert, les Comores, le Zimbabwe, la Sierra Leone, le Ghana, le Soudan, l’Algérie, la Guinée-Bissau et enfin la Mauritanie.

Par ailleurs, il convient de rappeler que Riyad Mahrez et ses coéquipiers ont une dernière chance en 2022 afin de prouver à nouveau leur haute performance et se relever au défi, et ce, lors des matchs barrages pour la qualification à la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Lesdites rencontres sont prévues au mois de mars de l’année en cours, lors d’une confrontation aller et retour, avec l’équipe camerounaise.