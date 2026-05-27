Classement arabe des salaires minimums 2026 : où se situe l’Algérie avec un SNMG à 181 $ ?

Les données publiées par la plateforme Trading Economics sur les salaires minimums légaux dans le monde placent l’Algérie parmi les niveaux les plus bas de la région arabe, avec un SNMG fixé à 24 000 dinars par mois depuis janvier 2026. Ramenée en dollars au taux de change en vigueur, cette valeur tourne autour de 181 dollars mensuels, un chiffre qui situe le pays dans le bas du classement régional, aux côtés de la Tunisie dont le salaire minimum est exprimé en taux journalier sur la plateforme, à 20,32 dinars tunisiens par jour.

Ces données, régulièrement mises à jour par Trading Economics selon les taux de change du marché, permettent de comparer les niveaux de rémunération minimum entre pays. Elles reflètent les montants légaux officiels convertis en dollars, sans tenir compte des différences de coût de la vie entre les pays.

Le salaire minimum en Algérie et en Tunisie parmi les plus faibles de la région selon Trading Economics

La plateforme Trading Economics recense le salaire minimum algérien à 24 000 dinars par mois depuis janvier 2026, en hausse par rapport aux 20 000 dinars précédemment en vigueur. Au taux de change actuel, cette somme équivaut à environ 181 dollars.

La Tunisie affiche de son côté un salaire minimum de 20,32 dinars tunisiens par jour, ce qui, rapporté sur une base mensuelle d’environ 26 jours ouvrables, donne une valeur proche de 529 dinars, soit un niveau comparable en dollars à celui de l’Algérie.

Parmi les pays arabes présents dans le classement, la Jordanie enregistre un salaire minimum de 290 dinars jordaniens par mois, ce qui correspond à environ 409 dollars. Le Maroc figure également dans le tableau avec 3 423 dirhams mensuels depuis janvier 2026, soit l’équivalent d’environ 350 dollars au taux actuel. L’Égypte, avec 7 000 livres égyptiennes par mois, se retrouve en bas du classement régional une fois la conversion effectuée.

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À noter que plusieurs pays arabes cités dans certaines sources (dont la Palestine, le Liban, l’Irak et le Yémen) n’apparaissent pas dans le tableau de Trading Economics et ne peuvent donc pas être comparés sur cette même base.

Sur le plan international, les écarts restent considérables

Pour replacer ces chiffres dans un contexte plus large, la plateforme recense les salaires minimums de plusieurs grandes économies européennes. Le Luxembourg affiche 2 704 euros par mois, les Pays-Bas 2 545 euros, la France 1 823 euros, et l’Allemagne 13,9 euros de l’heure. Ces montants illustrent l’ampleur des écarts entre les économies développées et les pays en développement, y compris dans la région arabe.

SNMG : une revalorisation algérienne actée début 2026

Rappelons que l’Algérie a relevé son salaire minimum de 20 000 à 24 000 dinars depuis janvier 2026. Le président Abdelmadjid Tebboune avait évoqué cette mesure à l’occasion de la Fête internationale du Travail, dans le cadre d’une politique sociale qu’il a décrite comme visant à soutenir les ménages à revenus limités.

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Depuis 2022, le gouvernement algérien a mis en place plusieurs mesures dans ce domaine :

Le relèvement du Salaire National Minimum Garanti (SNMG)

Des augmentations des salaires et des pensions de retraite

La création de nouvelles allocations sociales, dont l’allocation chômage, l’allocation étudiante et une aide aux personnes en situation de handicap

Le chef de l’État a par ailleurs indiqué que l’État entend poursuivre le soutien au pouvoir d’achat, en parallèle de projets d’investissement dans les secteurs de l’énergie, des mines, de l’agriculture et des infrastructures.