Classement AIDI : l’Algérie parmi les 10 pays africains les plus dynamiques en infrastructures

En Afrique, la relation entre infrastructures solides et croissance économique durable est de plus en plus évidente. À travers le continent, les investissements dans les secteurs de l’énergie, des transports et du numérique se multiplient, redéfinissant les perspectives économiques. L’Algérie, qui figure désormais parmi les dix pays africains ayant le plus progressé en matière d’infrastructures selon l’Indice de développement des infrastructures en Afrique (AIDI) 2024, incarne parfaitement cette dynamique.

Classée aux côtés de pays comme l’Égypte, l’Afrique du Sud ou encore le Maroc, l’Algérie confirme son ambition de modernisation rapide. Le pays a récemment intensifié ses investissements dans plusieurs domaines stratégiques. Dans le secteur énergétique, l’Algérie continue d’augmenter ses capacités de production électrique, notamment par l’extension de ses centrales solaires, dans le but de réduire sa dépendance aux énergies fossiles et de préparer une transition énergétique progressive.

Infrastructures en Afrique : l’Algérie monte en puissance

Le développement des transports constitue un autre pilier de cette transformation. Le projet d’extension du réseau ferroviaire, en particulier dans le sud du pays, vise à désenclaver les régions isolées et à faciliter le transport des marchandises. Parallèlement, des travaux d’élargissement d’axes autoroutiers et de modernisation des ports (comme celui de Skikda ou d’Oran) renforcent le rôle de l’Algérie comme carrefour logistique en Méditerranée.

Le numérique n’est pas en reste. L’État a mis en place plusieurs programmes pour améliorer la connectivité, notamment dans les zones rurales, avec un objectif clair : généraliser l’accès à Internet haut débit. Ce chantier est soutenu par des partenariats internationaux et vise à positionner le pays sur la carte de l’innovation technologique en Afrique du Nord.

L’Algérie parmi les leaders africains des infrastructures en 2024

Si d’autres pays du continent attirent également l’attention – comme la RDC avec le soutien de la Banque mondiale pour un gigantesque projet hydroélectrique, ou le Ghana qui se rêve leader en intelligence artificielle – l’Algérie affiche une stratégie équilibrée entre modernisation des infrastructures de base et ouverture vers les technologies de demain.

Ces progrès en font un acteur incontournable du développement régional. En misant sur des projets d’envergure et en renforçant ses capacités internes, l’Algérie se donne les moyens d’attirer davantage d’investissements étrangers et de stimuler sa croissance sur le long terme.

Avec cette dynamique, le pays semble bien engagé pour devenir l’un des pôles de développement les plus solides du continent africain dans les années à venir.