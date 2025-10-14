Classement African Business 2025 : Deux banques algériennes dans le Top 10

L’enquête annuelle du magazine Africa Business sur les 100 meilleures banques en Afrique en pour 2025 révèle un secteur qui tient bon, sans pour autant réaliser des performances spectaculaires. L’analyse souligne une forte présence nord-africaine dans le haut du tableau, avec une attention particulière portée à la situation des banques algériennes.

Selon l’étude, le classement 2025 des Top 100 Banques africaines est remarquablement stable. Les trois premières places restent inchangées, et l’unique modification dans le Top 10 concerne les deux plus grandes banques algériennes qui échangent leurs positions aux 10e et 11e rangs.

Cette stabilité est cependant tempérée par un constat : le capital total agrégé du Top 100, bien qu’en légère hausse par rapport à 2024 ($126 milliards contre $120 milliards), reste nettement inférieur aux $135,3 milliards enregistrés en 2022.

La BEA et la BNA confirment leur solidité dans un paysage bancaire africain stable

La présence de la Banque Extérieure d’Algérie (BEA) et de la Banque Nationale d’Algérie (BNA) dans le Top 10 est un indicateur de poids pour le secteur. L’analyse d’Africa Business indique que cette position pourrait suggérer une certaine vigueur économique, portée par une croissance moyenne du PIB de 3,8 % par an depuis 2021.

Un développement notable est l’adhésion de la Banque d’Algérie au Système de paiement et de règlement panafricain (PAPSS) en août 2025, un pas important vers l’intégration des paiements transfrontaliers.

Meilleures banques en Afrique en 2025 : Domination nord-africaine confirmée

Le haut du classement est largement dominé par l’Afrique du Sud et l’Afrique du Nord. La Standard Bank conserve la première place avec $13,2 milliards de capital de catégorie 1. Elle est suivie par la National Bank of Egypt ($7,3 milliards) et la marocaine Attijariwafa Bank ($6,2 milliards), dont le bénéfice net a progressé de 26,6 % en 2024.

🟢 À LIRE AUSSI : Banque d’Algérie : le dinar algérien gagne du terrain face aux autres devises

Les banques d’Afrique du Nord (dont l’Algérie) s’affirment comme la région la plus importante du secteur. Elles représentent 42 entrées dans le Top 100 et détiennent le capital total le plus élevé de toutes les régions, atteignant $57,9 milliards.

L’Afrique de l’Est : Le moteur de croissance

L’étude d’Africa Business met en évidence l’Afrique de l’Est comme la région à la croissance la plus rapide en matière bancaire. Avec 21 entrées cette année (contre 13 en 2022), son capital combiné a connu la plus forte augmentation proportionnelle. L’Éthiopie, en particulier, est en pleine progression suite à la déréglementation du secteur, avec trois de ses banques parmi les plus fortes hausses du classement. L’Awash International Bank éthiopienne, par exemple, a grimpé de 18 positions pour se classer 50e.

🟢 À LIRE AUSSI : Boom économique en 2025 : la Banque mondiale confirme la tendance et salue les efforts de Tebboune

En conclusion, si 2025 a été une année de consolidation pour les grandes banques africaines, l’Algérie conserve une position de force grâce à ses institutions majeures. Néanmoins, l’analyse d’Africa Business incite le secteur à redoubler d’efforts face aux défis structurels et à une concurrence accrue, notamment avec l’essor des services numériques et le rôle croissant des banques de développement.