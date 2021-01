Classement AFRAA : Air Algérie pas loin du Podium Africain

Le classement AFRAA, l’Association des compagnies aériennes africaines, est un rapport établi par cette dernière et qui regroupe les compagnies aériennes africaines et les classe en se basant sur plusieurs statistiques et critères. La compagnie nationale Air Algérie fait partie des cinq premières compagnies de ce classement.

En effet, l’Association des compagnies aériennes africaines, et selon les données qu’elle avait collectées, a classé la compagnie nationale aérienne Air Algérie à la 4e place, avec un nombre de passagers qui avoisine les 6,62 millions en 2019, ce qui la place cependant derrière Ethiopian Airlines, la première de ce classement, totalisant un chiffre de passager qui est de 12.63 millions.

Air Algérie se classe également derrière le voisin marocain et sa compagnie aérienne la Royal Air Maroc, qui a pu atteindre les 7.45 million de passagers, accaparant ainsi la 3e place du classement, juste derrière EgyptAir qui a pu se classer en deuxième place avec un nombre de passagers qui atteint les 8.96 millions.

En ce qui concerne le fret, Air Algérie a pu se classer en 6e place, avec un total de 17 119 tonnes transportées en 2019. La Royal Air Maroc se classe quant à elle 5ᵉ, avec 30 377 tonnes, et EgyptAir deuxième avec 135 974 tonnes. À la tête du classement on trouve encore Ethiopian Airlines avec 459 395 tonnes de fret transportées.

Le classement des aéroports

Le classement de AFRAA, l’Association des compagnies aériennes africaines, touche également les aéroports. Et l’aéroport d’Alger, Houari Boumediene, a pu se hisser à la 7ᵉ place avec plus de 10 millions de passagers accueillis en 2019, ce qui le place encore derrière l’aéroport Marocain Mohammed V de Casablanca qui a su se placer en 5e position.

Le podium du classement des aéroports est partagé entre l’aéroport international OR Tambo (Afrique du Sud), l’aéroport international du Caire (Egypte), et l’aéroport d’Addis-Abeba/Bole (Ethiopie), qui sont classés respectivement premier, deuxième et troisième meilleurs aéroports d’Afrique en nombre de passagers.

Il est utile de rappeler que la compagnie nationale algérienne a été a été très mal classée mondialement par le site spécialisé Airline Ratings, qui lui a attribué une seule étoile sur sept, ce qui l’avait mis très loin des 20 meilleures compagnies aériennes au monde.

Cette évaluation a fait réagir le porte-parole de la compagnie, Amine Andaloussi, qui, Dans une déclaration à l’agence officielle a affirmé qu’Air Algérie garantissait « totalement les conditions de sécurité optimales pour ses voyageurs ».