Classement 2024 des dépenses militaires : l’Algérie trône sur l’Afrique

Les pays africains se retrouvent souvent confrontés à une myriade de défis en matière de sécurité, allant des conflits internes et du terrorisme aux dynamiques géopolitiques régionales. Dans un contexte marqué par ces turbulences, il est désormais indéniable que le développement économique demeure presque impossible en l’absence de stabilité et de sécurité. Face à cette réalité, de nombreux gouvernements africains, y compris celui de l’Algérie, se voient contraints d’investir massivement dans la sécurité et la défense pour garantir la paix et la prospérité de leurs nations.

Récemment, le dernier classement du Global Firepower 2024 a dévoilé les pays du monde (et d’Afrique plus précisément) possédant les armées les plus puissantes. Cet indice scrute les forces armées de 145 nations en prenant en compte divers facteurs tels que la quantité et la sophistication de leur équipement, leurs ressources financières, leur géographie, ainsi que leurs ressources naturelles.

Budget alloué aux forces militaires : l’Algérie domine l’Afrique en 2024

L’analyse du Global Firepower l’analyse de ces pays va bien au-delà de la simple puissance militaire. L’indice surveille également les dépenses annuelles allouées à la défense militaire de chaque pays, y compris les fonds bloqués par les gouvernements pour couvrir divers aspects de leur force armée, tels que l’approvisionnement, la maintenance, le soutien et les pensions.

En Afrique, l’Algérie se distingue avec les meilleures positions en termes de budget de défense pour l’année 2024, se classant à la première place du continent avec une enveloppe impressionnante de 21,600,000,000 $. Pour ce qui est du classement mondial, l’Algérie se place également dans le top 20 mondial (22ᵉ rang). Elle est suivie de près par le Maroc et l’Égypte, occupant respectivement les 29ᵉ et 35ᵉ places à l’échelle mondiale.

L’Algérie parmi les plus grandes puissances militaires d’Afrique en 2024

Pour ce qui est de la puissance militaire, l’Égypte maintient son statut de principale puissance militaire africaine, se classant 15ᵉ au niveau mondial parmi les 145 pays étudiés. L’Algérie, quant à elle, se positionne à la 26ᵉ place mondiale, témoignant d’une force impressionnante avec un score de 0,3589 point. Ces pays déploient des effectifs militaires considérables, avec des équipements de pointe, incluant chars, avions militaires et navires de guerre.

Face à ces enjeux sécuritaires, d’autres nations telles que l’Afrique du Sud, le Nigeria, l’Angola et le Maroc demeurent également des acteurs majeurs, illustrant la complexité du paysage sécuritaire sur le continent.