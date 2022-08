Classement 2022 des salaires moyens : l’Algérie très mal classée

Parmi toutes les variables économiques qui servent à mesurer la richesse des nations, le critère qui parle le plus au citoyen lambda est sans doute le salaire moyen.

Pour savoir où situe l’Algérie par rapport au reste du monde en ce qui concerne le paramètre du salaire moyen en 2022, nous avons consulté les résultats d’une récente enquête menée par le magazine américain, CEOWorld.

L’étude du CEOWorld Magazine a recensé les montants du salaire net mensuel moyen (après déduction d’impôts) perçu dans 105 pays. La comparaison des données aboutit à l’établissement de la liste des pays qui offrent les salaires les plus hauts et celles des pays qui versent les salaires les plus bas.

Découvrons donc la valeur du salaire net moyen en Algérie en 2022 et voyons quel rang occupe notre pays en Afrique, parmi les pays arabes et dans le monde.

L’Algérien est-il, en moyenne, mieux ou moins bien payé que le reste du monde en 2022 ?

Selon les données de l’enquête du CEOWorld Magazine, le salaire moyen net en Algérie s’élève en 2022 à 249,7 $/mois, soit 35 420 DA/mois (taux de change officiel, cotation du mardi 23 août 2022). Un chiffre qui place notre pays en queue de classement. Sur les 105 pays de la liste, l’Algérie occupe en effet une triste 98e place.

Fait surprenant, même des pays en guerre ou en proie à de crises économiques graves offrent des salaires moyens supérieurs à ceux de l’Algérie. Ainsi le Liban, avec 837,19 $/mois, arrive à la 47e place ; la Palestine avec 778,81 $/mois occupe la 52e place ; l’Irak avec 583,06 $/mois figure à la 62e place.

Salaire moyen, quelle est la place de l’Algérie en Afrique et dans le monde arabe ?

Si on se penche sur le continent africain, le constat n’est pas plus reluisant ; sur les 9 pays que concerne l’étude, l’Algérie n’arrive qu’en 6e position. Elle est devancée par l’Afrique du Sud (1362 $/mois), L’Île Maurice (483,31 $/mois), le Kenya (416,53 $/mois) ; mais aussi par les voisins marocains (385,53 $/mois) et tunisiens (277,44 $/mois).

Du côté du monde arabe, l’écart entre le salaire moyen des Algériens et celui des citoyens des autres pays est encore plus flagrant. Dans la liste qui compte 14 pays, l’Algérie figure à l’avant-dernière place, devançant uniquement l’Égypte (209,7 $/mois). En tête du classement, on retrouve logiquement les pétromonarchies du Golf : les Émirats arabes unis (3663,27 $/mois), le Qatar (3168 $/mois), l’Arabie Saoudite (1888,68 $/mois), le Koweït (1854,5 $/mois) et le Bahreïn (1728,7 $/mois).

Quels sont les pays les plus hauts salaires moyens en 2022 ?

Au niveau mondial maintenant, les pays qui offrent les plus hauts salaires moyens nets sont : le Suisse (6142,1 $/mois), Singapour (4350,79 $/mois), l’Australie (4218,89 $/mois), les États-Unis (3721,64 $/mois) et les Émirats arabes unis. Dans le reste du top 10, on retrouve la Norvège, le Canada, le Danemark, l’Island et les Pays-Bas. Dans tous ses pays, le salaire moyen net dépasse les 3000 $.

En revanche, les trois pays qui ont les populations les plus pauvres dans le monde et qui occupent les dernières places du classement reviennent au Sri Lanka (143,62 $/mois), au Pakistan (163,17 $/mois) et au Nigéria (166,33 $/mois).

Soulignons enfin que le paramètre du salaire moyen ne reflète pas les disparités. Il ne rend donc pas compte les écarts salariaux qui existent entre les plus riches et les plus pauvres.