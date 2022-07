Classement 2022 des dépenses militaires : l’Algérie domine l’Afrique

Nous sommes tous d’accord pour dire que la défense des vies et des biens est de la plus haute importance. Face à l’augmentation des incidents liés au terrorisme et à l’escalade des agressions entre États, la nécessité de dépenser beaucoup pour la sécurité n’a jamais été aussi impérative pour de nombreux gouvernements africains.

En outre, il est indéniable que le progrès économique est impossible dans un état d’insécurité. C’est pourquoi il est impératif pour chaque pays de sécuriser ses frontières et son territoire. Et l’un des moyens les plus sûrs d’y parvenir est l’achat d’armes et d’équipements militaires, la construction d’installations, le développement de technologies d’armement ainsi que le recrutement, la rémunération et la formation du personnel de sécurité.

Dans cet article, nous présenterons la liste des dix pays africains qui possèdent les plus gros budgets de défense en 2022, et nous verrons où se situe l’Algérie dans ce classement.

Qu’est-ce que le budget de la défense ?

Le montant des dépenses militaires représente l’un des principaux critères d’évaluation de la puissance militaire des pays. Cependant, ce critère ne préjuge pas du niveau d’efficacité des armées. De plus, le classement ne prend pas en compte les alliances sécuritaires qui permettent de conjuguer les moyens de défense de plusieurs pays.

Selon la RAND Corporation : « la partie du budget national alloué à la défense couvre les salaires, la formation, les soins de santé ; l’entretien et l’achat d’armes, d’équipements et d’installations ; le financement des opérations militaires ainsi que le financement du développement de nouvelles technologies. »

Les dix plus gros budgets militaires en Afrique

Voici, selon les chiffres de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, les 10 plus importants budgets de défense en Afrique pour l’année 2020 :

Algérie : 9,7 milliards de dollars

Nigeria : 5,8 milliards de dollars

Maroc : 5,4 milliards de dollars

Égypte : 4,3 milliards de dollars

Libye : 3,4 milliards de dollars

Afrique du Sud : 2,9 milliards de dollars

Kenya : 1,1 milliard de dollars

Tunisie : 1,1 milliard

Angola : 1 milliard de dollars

Ouganda : 934 millions de dollars

En dix ans, les dépenses militaires en Algérie ont doublé

Ainsi, avec un montant annuel de 10 milliards de dollars, l’Algérie possède le budget de défense le plus important du continent africain. Quatre autres pays de l’Afrique du Nord figurent dans ce top 10 : le Maroc (3e), l’Égypte (4e), la Libye (5e), la Tunisie (8e).

Selon les données de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI,), les dépenses militaires de l’Algérie se sont élevées, en 2019, à 10,3 mds de $, soit 6 % de son PIB.

Toujours d’après la même source, les dépenses militaires de l’Algérie ont augmenté au cours de la période 2010-2019 de 90 %. En effet, en 2010, le budget de défense de l’Algérie s’établissait à 6 milliards de dollars, et représentait 3,8 % du PIB.

Au niveau mondial, l’Algérie figure parmi la liste des 25 premiers pays du monde en matière de dépenses militaires. Pour l’année 2019, elle a occupé le 23e rang mondial.

Malgré la contraction du PIB mondial, les dépenses militaires continuent d’augmenter

Selon le dernier rapport de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), les dépenses militaires mondiales ont atteint, en 2020, 2 000 milliards de dollars. Cela représente une augmentation de 2,6 % par rapport à l’année 2019. Une croissance qui intervient au cours d’une année où le PIB mondial s’est contracté de 4,4 % en raison de la crise sanitaire.

En 2021, cinq pays représentent 62 % des dépenses militaires mondiales. Avec un budget de 801 milliards de dollars, les États-Unis possèdent toujours le plus gros budget de défense dans le monde. La Chine arrive en deuxième position avec des dépenses militaires estimées à 293 milliards de dollars. L’Inde occupe le troisième rang avec un budget de près de 76,6 milliards d’euros.

Dans la suite du classement, de la 4e à la 8e place, on retrouve respectivement : le Royaume-Uni (68,4 mds $), la Russie (65,9 mds $), la France (56,6 mds $), l’Allemagne (56 mds $), l’Arabie Saoudite (55,6 mds $).