Classée 1ʳᵉ au Maghreb et 2ᵉ en Afrique, une université algérienne brille à l’internationale

D’après les résultats du classement « Young University Rankings » de 2023, l’Algérie occupe la première place au niveau maghrébin, la deuxième place au niveau africain et la troisième place au niveau arabe en termes de nombre d’institutions d’enseignement supérieur classées.

Ce classement réputé repose sur un ensemble d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs, comprenant le nombre de professeurs-chercheurs et d’étudiants, la production scientifique et son impact sur la base de données Scopus. Mais aussi des indices tels que la qualité de l’enseignement supérieur, la qualité de la recherche scientifique, les citations, l’ouverture internationale et l’impact sur l’industrie.

L’université de Sétif vient se classer à la 98ᵉ place au niveau mondial en 2023, devenant ainsi première au niveau maghrébin et deuxième au niveau africain.

L’université algérienne de plus en plus reconnue à l’étranger

Dans le classement de 2023, 11 institutions universitaires algériennes ont été citées. Cela représente une évolution par rapport à l’édition 2022, où 9 institutions seulement étaient classées.

Dans le même registre, l’université de Guelma a également été classée parmi les 500 meilleures institutions d’enseignement supérieur au niveau mondial, mettant en évidence les efforts déployés par le secteur pour améliorer la position des institutions d’enseignement supérieur nationales dans divers classements mondiaux.