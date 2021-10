Classé avec Cristiano Ronaldo, la FIFA fait l’éloge de Slimani

Ce dimanche 17 octobre, la Fédération Internationale de Football (FIFA), a mis en avant les buteurs qui ont récemment réalisé de nouveaux records avec leurs équipes nationales.

Parmi ces joueurs, figurent l’international algérien Islam Slimani, ainsi que le Portugais Cristiano Ronaldo et le belge Romelu Lukaku. » Des buts marqués et des buts atteints « , lit-on sur le site officiel de la FIFA.

Elle a ajouté à ce propos : » 6 des buteurs sont entrés dans la légende de leurs équipes nationales. Tout ont marqué un but lors de la fenêtre internationale. Ils ont décroché ou conforté leur statut de meilleur buteur de l’histoire de leur sélection « .

» Leur ultime objectif reste de qualifier leur équipe pour la Coupe du Monde 2022, mais pour ces monuments nationaux, cela passe par d’autres buts, à la fois marqués et atteints sur le chemin du Qatar « , a affirmé la FIFA.

La FIFA : » l’Algérie est sur une impressionnante série de 31 matchs sans défaite «

Quant à l’attaquant Islam Slimani, la même source a révélé : » actuel meilleur buteur des qualifications africaines pour Qatar 2022 avec six buts, Islam Slimani a récemment effacé des tablettes Abdelhafid Tasfaout, précédent recordman des buts inscrits sous le maillot de l’Algérie. Double buteur face au Niger ce 8 octobre, Slimani a effectivement marqué ses 36e et 37e buts sous le maillot vert et est ainsi rentré dans l’histoire « .

Par ailleurs, le site officiel de la FIFA a également rappelé que l’Équipe nationale d’Algérie a pu entretenir une série d’invincibilités, qui égale pour l’instant l’Équipe nationale argentine, et se rapproche doucement de l’Italie, qui détient le record avec 37 matchs sans défaite, entre 2018 et 2021.