Clap de fin pour la première édition des Dzair Creative’Ad Awards

La première édition des Dzair Creative’Ad Awards a pris fin avec éclat, récompensant les meilleurs projets publicitaires algériens de l’année. La cérémonie de remise des prix, qui s’est tenue vendredi dernier, a été grandiose, laissant entrevoir de belles perspectives pour les éditions à venir.

Ainsi, reposant sur l’expérience des membres du Jury et les votes du public, l’agence « We Make Events », organisatrice des Dzair Creative’Ad Awards, a récompensé 14 agences publicitaires parmi les 23 agences qui ont pris part à ce remarquable événement dédié aux plus brillants projets publicitaires de l’année 2023.

Répartis sur plusieurs catégories dont les films publicitaires, le digital, le packaging, outdoor, et l’événementiel, les prix de cette première édition des Dzair Creative’Ad Awards ont été décernés aux lauréats suite à une lutte acharnée, témoignant du niveau très élevé des 75 projets participants.

Par ailleurs, nos partenaires ont attribué 3 prix spéciaux lors de cette cérémonie de remise de prix, dont le prix baptisé Coup de cœur du Jury accordé à l’agence Pi pour son travail captivant, original et marquant.

Les lauréats par catégorie de la première édition des Dzair Creative’Ad Awards :

Catégorie Packaging :

Sous-catégorie Boissons : L’agence Seven Créa, pour le compte d’iFruit.

L’agence Seven Créa, pour le compte d’iFruit. Sous-catégorie Hygiène et Cosmétique : L’agence Allégorie, pour le compte d’Awane.

L’agence Allégorie, pour le compte d’Awane. Sous-catégorie Alimentaire : L’agence Géometric Algéria, pour le compte d’Abracadabra.

Catégorie Outdoor

Sous-catégorie Outdoor : l’agence Adolescence pour le compte de Rouiba.

Catégorie Événementiel :

L’agence Pi-Relations, pour le compte d’OMO.

Catégorie Digital :

Sous-catégorie Brand Content : L’agence Electrad, pour le compte de LG.

L’agence Electrad, pour le compte de LG. Sous-catégorie Campagne Digital : L’agence Shiftin, pour le compte de Saf Instant.

L’agence Shiftin, pour le compte de Saf Instant. Sous-catégorie Influence : L’agence Sense Conseil, pour le compte de Heetch.

Catégorie Films Publicitaires :

Sous-catégorie Sensibilisation : L’agence TBWA Djaz, pour le compte du Ministère de l’Environnement.

L’agence TBWA Djaz, pour le compte du Ministère de l’Environnement. Sous-catégorie 3D et Motion Design : L’agence Maquetta, pour le compte de Gracias.

L’agence Maquetta, pour le compte de Gracias. Sous-catégorie Ramadan : L’agence Oxycom, pour le compte de Guedila.

L’agence Oxycom, pour le compte de Guedila. Sous-catégorie Hygiène et Cosmétique : L’agence Allégorie, pour le compte de Bimbies.

L’agence Allégorie, pour le compte de Bimbies. Sous-catégorie Électroménager : L’agence Red M, pour le compte d’Iris.

L’agence Red M, pour le compte d’Iris. Sous-catégorie Boissons : L’agence Badoomba, pour le compte de Rouiba.

L’agence Badoomba, pour le compte de Rouiba. Sous-catégorie Services : L’agence Allégorie, pour le compte de Djezzy.

L’agence Allégorie, pour le compte de Djezzy. Sous-catégorie Entretien Domestique : L’agence Red M, pour le compte d’Aigle.

L’agence Red M, pour le compte d’Aigle. Sous-catégorie Alimentaire : L’agence Allégorie, pour le compte de Chiwawa.

Prix spéciaux décernés :

Coup de cœur du Public : L’agence Rise Communication, pour le compte de Raya Nuts.

L’agence Rise Communication, pour le compte de Raya Nuts. Coup de cœur du Jury : L’agence Pi-Relations, pour le compte d’OMO.

L’agence Pi-Relations, pour le compte d’OMO. Agence de l’Année : L’agence Allégorie, distinguée par le nombre exceptionnel de trophées remportés à la cérémonie.