City et Mahrez perdent le premier test de la saison

En lice pour le Community Shield grâce à son titre de champion d’Angleterre, le Manchester City de Riyad Mahrez s’est incliné face à Liverpool, vainqueur de la Coupe d’Angleterre la saison passée. Malgré une certaine domination sur une bonne partie de la rencontre, l’équipe de l’international algérien s’est faite surprendre par l’intelligence de Liverpool, notamment dans sa capacité à jouer dans les espaces laissés libres derrière la défense des Skyblues.

Plus qu’un trophée notable en Angleterre, ce premier match officiel de la saison a probablement mis en avant ce qui s’apparente d’ores et déjà comme un nouveau duel de très haut niveau entre les deux meilleures équipes du pays.

Incontestablement, City et Liverpool devraient continuer de truster les premières places et les titres, bien que les autres grandes cylindrées anglaises se soient également renforcées en cette période estivale. Pour Manchester City, Riyad Mahrez (qui vient de prolonger son contrat) voudra contribuer à une nouvelle saison victorieuse en Angleterre, mais également, en Europe, où le club du nord peine toujours à briller depuis plusieurs années.

Retour sur le Community Shield et les ambitions affichées par City cette saison. Avec Mahrez parmi les tauliers.

Doux mois d’été

Comme toujours, ce Community Shield a marqué le retour d’une nouvelle saison et donc, de la Premier League dans les prochains jours. Cependant, le football n’est pas le seul sport à marquer l’actualité durant cette période estivale ! Jusqu’à septembre, de nombreux sports vont effectuer leur grande rentrée et également animer l’actualité sportive. On peut logiquement penser aux courses de chevaux pour lesquels les paris hippiques seront par exemple très populaires avec l’arrivée de courses comme Le Prix de l’Étoile ou le Prix de Normandie.

Force est de constater qu’avec ce grand retour d’événements sportifs pour de nouvelles saisons, le football anglais a lui, gardé ses bases. Deux équipes d’un très grand niveau, une domination de la possession pour Manchester City et surtout, une aisance technique retentissante pour deux effectifs ayant tout juste repris le chemin des pelouses quelques semaines en amont.

Avec 539 passes effectuées durant le match, City conservait ses bases et prouvait que l’arrivée d’Haaland n’allait pas totalement bouleverser les habitudes prises par ce collectif sous Guardiola. L’association du transfuge de Dortmund fut d’ailleurs une grande première avec Mahrez et sera véritablement observée à maintes reprises cette saison.

Surpris à la 21e, les Citizens auront passé leur temps à courir après le score jusqu’à la 70e minute, instant où Alvarez trouva le cadre pour égaliser. Joie de courte durée avant qu’un pénalty ne soit accordé à Liverpool et transformé sans se faire prier par Salah, comme à son habitude (83e). Nunez, la nouvelle recrue des Reds clôturait la marque au bout du temps additionnel pour offrir un nouveau trophée à Liverpool dans une rencontre qui en appelle d’autres cette saison…

Deux géants d’Angleterre

Il ne faudra pas enterrer trop vite Chelsea, aux aguets par rapport aux deux équipes durant plusieurs mois la saison passée, mais tombée dans les profondeurs du podium après un mois de décembre catastrophique. Que dire également de l’avancée d’Arsenal et de Tottenham ! Les deux clubs de Londres seront compliqués à manœuvrer et pourraient bien avoir un mot à dire pour le podium.

De quoi perturber Reds et Skyblues ? Le Community Shield a démontré, une fois de plus, toutes les forces de ces effectifs et il y a fort à parier que leur domination reste la même. L’écart se sera véritablement resserré en championnat, mais tout au long des 38 journées, les deux clubs ont vraisemblablement un avantage majeur et déjà, irrémédiable.