Citoyenneté par investissement : ces 22 pays proposent les programmes les plus attractifs

S’installer à l’étranger est devenu un rêve souvent compromis par les contraintes de la résidence. La plupart des expatriés, y compris ceux disposant d’un visa de travail, se heurtent à plusieurs obstacles pour obtenir le statut de résident permanent. Les plus fortunés parmi eux peuvent profiter des visas dorés ou des programmes de citoyenneté par investissement immobilier.

Selon le pays, il est possible de s’offrir une citoyenneté ou au moins profiter de la résidence permanente, en investissant dans l’immobilier. Bien que ce programme offre de nombreux avantages, il présente aussi l’un des plus importants inconvénients, le montant de l’investissement.

Citoyenneté par investissement immobilier : voici les pays qui offrent les programmes les moins chers

Dans cet article, nous vous détaillons les programmes de visa doré et de citoyenneté de 22 pays qui proposent les programmes avec le plus d’avantages. Les moins chers parmi eux reviennent à la Colombie, la Dominique, la Grenade, le Vanuatu, la Grèce, le Brésil, le Cambodge et Curaçao.

Il est possible d’obtenir la double nationalité en investissant dans un projet immobilier approuvé par le gouvernement dominicain. Une fois l’achat effectué, dont le montant s’élève à hauteur de 200 000 dollars, l’investisseur doit payer des frais supplémentaires de 75 000 dollars pour obtenir la citoyenneté.

La Grenade propose l’un des programmes les moins chers pour obtenir la citoyenneté. Après avoir payé un investissement minimum de 270 000 dollars, le candidat doit payer des frais supplémentaires non remboursables d’au moins 50 000 dollars, pour valider sa double nationalité et profiter de plusieurs avantages tels qu’un système de soins de santé considéré comme l’un des meilleurs au monde.

Par ailleurs, cette liste se poursuit avec le Vanuatu. Pour obtenir la citoyenneté, il convient d’acheter un bien immobilier figurant dans une liste de propriétés approuvées par le gouvernement, dont le montant minimum s’élève à 200 000 dollars.

La Colombie, le Brésil et le Cambodge pour un investissement de moins de 150 000 dollars

Dans la liste des pays offrant les programmes les moins chers se distingue le Cambodge qui propose l’un des plus avantageux programmes de résidence permanente grâce à un investissement immobilier de 100 000 dollars, en plus d’un visa de dix ans renouvelable.

De plus, un autre programme intéressant est celui de la Colombie. Pour obtenir la résidence permanente, le gouvernement colombien exige un montant minimum de 117 000 dollars, fixé en fonction du salaire mensuel minimum du pays. Et ce, à commencer par un titre de séjour de trois ans renouvelable pendant la durée de l’investissement. Après cinq ans, l’investisseur pourra demander la résidence permanente.

Par ailleurs, le Brésil complète cette sélection des programmes les moins chers. En effet, ce pays est une option relativement simple pour obtenir la résidence permanente moyennant un investissement immobilier de 140 000 dollars.

Située dans les Caraïbes, le Curaçao est un pays constitutif des Pays-Bas. Les investisseurs peuvent demander la citoyenneté néerlandaise après cinq ans de résidence permanente et après avoir effectué un achat immobilier de 280 000 dollars.

Parmi les programmes de citoyenneté les plus appréciés par les investisseurs figure celui de la Grèce. En effet, l’achat d’un bien immobilier, dont la valeur s’élève à 250 000 euros, ouvre la voie à la résidence permanente et, à terme, à la citoyenneté. Et ce, grâce à l’obtention d’un titre de séjour de cinq ans renouvelable.

D’autres options pour obtenir la citoyenneté grâce à un investissement immobilier

Plusieurs autres pays proposent des programmes de citoyenneté par investissement immobilier intéressants, mais le montant minimum requis reste relativement cher, c’est le cas de :

Les Émirats arabes unis : possibilité d’obtenir la citoyenneté suite à un achat immobilier de 545 000 dollars ;

possibilité d’obtenir la citoyenneté suite à un achat immobilier de 545 000 dollars ; La Turquie : citoyenneté, investissement minimum requis de 400 000 dollars ;

citoyenneté, investissement minimum requis de 400 000 dollars ; Saint-Christophe-et-Niévès : citoyenneté, achat immobilier d’une valeur minimum de 325 000 dollars ;

: citoyenneté, achat immobilier d’une valeur minimum de 325 000 dollars ; Antigua-et-Barbuda : possibilité d’obtention de la double nationalité suite à un investissement immobilier de 300 000 dollars ;

possibilité d’obtention de la double nationalité suite à un investissement immobilier de 300 000 dollars ; Sainte-Lucie : programme de citoyenneté, investissement minimum requis de 300 000 dollars ;

programme de citoyenneté, investissement minimum requis de 300 000 dollars ; L’Espagne : Golden visa, résidence permanente, investissement minimum requis de 500 000 euros ;

: Golden visa, résidence permanente, investissement minimum requis de 500 000 euros ; Malte : programme de résidence permanente, achat immobilier d’une valeur de 300 000 euros est exigé ;

: programme de résidence permanente, achat immobilier d’une valeur de 300 000 euros est exigé ; La Hongrie : programme de résidence permanente, investissement minimum requis de 500 000 euros ;

: programme de résidence permanente, investissement minimum requis de 500 000 euros ; Anguilla : résidence permanente contre un investissement immobilier de 750 000 dollars ;

résidence permanente contre un investissement immobilier de 750 000 dollars ; Îles Caïmans : c’est l’un des plus chers programmes de résidence permanente qui exige un investissement de 2.4 millions de dollars ;

c’est l’un des plus chers programmes de résidence permanente qui exige un investissement de 2.4 millions de dollars ; Le Chypre : résidence permanente, investissement minimum requis de 300 000 euros ;

résidence permanente, investissement minimum requis de 300 000 euros ; La Namibie : résidence permanente, achat immobilier d’une valeur de 365 000 dollars ;

résidence permanente, achat immobilier d’une valeur de 365 000 dollars ; Îles Turques-et-Caïques : possibilité d’obtention de la résidence permanente contre un investissement de 300 000 dollars ;

possibilité d’obtention de la résidence permanente contre un investissement de 300 000 dollars ; Andorre : résidence permanente, un investissement immobilier requis de 350 000 euros.

