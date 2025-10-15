Citoyenneté canadienne: les Algériens, troisième plus grand groupe de naturalisés africains en 2025

Au premier semestre 2025, le Canada a accordé sa citoyenneté à 26 286 ressortissants africains, selon les données de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Les Algériens représentent le troisième plus grand groupe de naturalisés africains.

Cependant, le Nigeria se distingue avec 6 831 ressortissants naturalisés, un nombre qui le place largement en tête de la communauté africaine au Canada, selon les récentes données de l’IRCC, citées par la plateforme Intelpoint.

Au cours du premier semestre de l’année 2025, le Nigeria a solidement dominé la migration africaine vers le Canada, avec 6 831 ressortissants nigérians devenus citoyens canadiens. Soit le chiffre le plus élevé de loin sur le podium des naturalisations.

Les Algériens, troisième plus grand groupe de naturalisés au Canada

Par ailleurs, les pays d’Afrique du Nord, notamment le Maroc (7%), l’Algérie (6.9%) et la Tunisie (5.9%), viennent ensuite, chacune contribuant à plus de 5 % du total des nouveaux citoyens d’origine africaine, un phénomène en partie stimulé par l’attrait croissant du Canada pour les migrants francophones. Durant cette période, les Algériens sont au nombre de 1 831 personnes à obtenir la nationalité canadienne.

La présence de pays comme l’Érythrée (1 283), l’Éthiopie (1 163) et le Congo (1 081) témoignent d’une croissance constante, reflétant l’élargissement des liens migratoires avec le Canada, façonné par les aspirations économiques et les voies humanitaires en Afrique de l’Est et centrale.

L’Afrique du Sud clôture le Top 10 avec 832 citoyens (3.2%), signalant les flux migratoires les plus modestes, mais réguliers, qui reflètent des schémas d’immigration plus sélectifs parmi les professionnels.

Comment obtenir la citoyenneté canadienne ?

Pour être admissible à la citoyenneté canadienne, un adulte (18 ans et plus) doit principalement :

Avoir le statut de résident permanent ;

; Avoir vécu au Canada pendant au moins 1 095 jours (3 ans) au cours des cinq années précédant la demande.

Démontrer une connaissance suffisante de l’une des deux langues officielles (français ou anglais), prouvée par un test approuvé, un diplôme d’études dans l’une de ces langues, ou des preuves de niveau linguistique (NCLC niveau 4).

Réussir un examen portant sur les droits, les responsabilités, l’histoire et la politique du Canada (pour les 18-54 ans).

N’avoir aucun antécédent criminel ou légal prohibitif (pas de condamnation récente, de probation, de mesure de renvoi, ou de condamnation pour crimes graves).

Pour les enfants de moins de 18 ans :

Ils doivent être résidents permanents, mais ne sont pas soumis à la condition de résidence de 1 095 jours.

La demande doit être faite par un parent ou tuteur légal qui est déjà citoyen ou qui fait sa propre demande en même temps.

L’ensemble du processus implique la soumission d’une demande officielle à IRCC et le paiement des frais requis.

