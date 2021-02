Cités universitaires : Djerad ordonne des mesures urgentes

Le premier ministre Abdelaziz Djerad ordonne des mesures urgentes pour rénover les cités universitaires qui connaissent un état de dégradation des lieux.

Lors de la réunion du gouvernement qu’a présidé, ce mercredi, Abdelaziz Djerad a donné des instructions au ministre de l’Enseignement supérieur, Abdelbaki Benziane, à l’effet de prendre « des mesures urgentes de réhabilitation à l’endroit des cités universitaires qui connaissent un état de dégradation des immeubles et des équipements ».

Le chef du gouvernement a également ordonné à interdire l’accès aux cités universitaires à toutes personnes non résidentes au niveau de ces cités pour la sécurité des étudiants et étudiantes.

Djerad a également demandé au ministre de l’Enseignement supérieur de prendre les mesures nécessaires pour améliorer de la qualité des prestations liées à la restauration, au transport des étudiants intra et inter-wilayas et de veiller à l’hygiène et au cadre de vie des résidences universitaires