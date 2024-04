Cités AADL de Sidi Abdellah : le DG ordonne de mettre les bouchées doubles

ALGER, le 03 avril 2024 – Le Directeur Général de l’Agence Nationale d’Amélioration et de Développement du Logement (AADL), a effectué ce mercredi une visite d’inspection des chantiers de construction de logements à Sidi Abdellah, dans la wilaya d’Alger.

Lors de sa première halte au site, le responsable a insisté sur la nécessité d’accélérer le rythme de réalisation des travaux et de lancer immédiatement les travaux d’aménagement extérieur dans toutes les subdivisions du site de 10 000 logements.

Se dirigeant ensuite vers le site de 13 300 logements, le DG de l’AADL a réitéré l’importance de respecter scrupuleusement les instructions données par le Ministre de l’Habitat lors de sa dernière visite. Il a également ordonné de recourir au système de travail en trois-huit (3×8) pour garantir un travail permanent et continu sur le chantier et rattraper le retard enregistré.

Le directeur a également appelé à la prise de toutes les mesures nécessaires pour la mise en place d’équipes de travail pour la réalisation des routes et des différents réseaux, ainsi que l’approvisionnement du chantier en matériaux et équipements nécessaires pour combler le retard observé.

Enfin, le DG de l’AADL a donné des instructions pour renforcer le chantier en ressources humaines qualifiées, exiger des entreprises de réalisation le respect des instructions et des recommandations des bureaux d’études, et s’assurer du respect des clauses contractuelles et de la garantie de la qualité des travaux.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi régulier par l’AADL de l’avancement des chantiers de construction de logements à travers le pays, et de son engagement à garantir le respect des délais et la qualité des réalisations.

Le ministre de l’Habitat met la pression sur les responsables du projet AADL de Sidi Abdellah

Rappelons que le ministre de l’Habitat, Tarek Belaribi, a effectué une visite de terrain au chantier de la nouvelle cité AADL de Sidi Abdellah, le 21 mars dernier. Lors de cette visite, il a martelé son refus de tout retard dans la réalisation de ce projet qu’il qualifie de « vital ».

M. Belaribi a tenu une réunion de travail avec les différents responsables du chantier, dont le directeur général de l’AADL, les représentants des bureaux d’études et des entreprises de construction. Après un point d’avancement détaillé, il a exigé des parties prenantes le respect des délais et des normes de qualité.

Le ministre a insisté sur l’importance de ce projet pour la population. Il a souligné la nécessité de livrer le quartier avec toutes les commodités nécessaires, y compris des centres commerciaux, des locaux, des écoles et des cliniques.

Sidi Abdellah abrite un projet AADL de grande envergure, composé de trois cités distinctes totalisant 21 300 logements.