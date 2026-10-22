Cité universitaire d’Oran : des données personnelles d’étudiantes publiées en ligne, la directrice démise

La publication sur les réseaux sociaux d’une liste nominative d’étudiantes traduites en conseil de discipline a provoqué une vive polémique à Oran. Dans la foulée de cet incident, la directrice de la résidence universitaire Belgaïd 06 a été démise de ses fonctions.

C’est une affaire qui fait grand bruit sur la Toile depuis quelques heures. La page officielle de la résidence universitaire pour filles Belgaïd 06, à Oran, a diffusé un document administratif pour le moins inhabituel.

Sur le document figuraient les noms complets de plusieurs étudiantes, leurs numéros de chambre ainsi que les motifs précis de leur convocation devant le conseil de discipline, notamment pour des rentrées tardives, le soir.

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Face à la vague d’indignation provoquée par cette fuite de données personnelles, le directeur des services universitaires de Belgaïd, a immédiatement réagi en mettant fin aux fonctions de la directrice de la résidence.

Même si aucune mise au point officielle ne lie explicitement ce limogeage à la publication incriminée, le calendrier des événements laisse peu de doute sur la réaction de la tutelle.

Divulgation de données personnelles : ce que risquent les institutions

Cette publication a immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Si quelques voix isolées ont tenté de justifier cette démarche comme un moyen d’imposer la rigueur et le respect du règlement intérieur, la grande majorité des internautes s’est révoltée contre ce qu’elle qualifie d’exposition publique injustifiée.

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Pour les spécialistes du droit et les défenseurs de la vie privée, l’affichage public de données sensibles expose ces jeunes femmes à un risque réel de stigmatisation et de harcèlement.

Ils rappellent qu’un manquement administratif, aussi avéré soit-il, doit impérativement rester dans le cadre confidentiel des procédures disciplinaires internes.

Discipline et vie privée : quelle limite pour les résidences universitaires ?

Cet incident relance le débat sur l’utilisation des canaux officiels de communication par les établissements publics. Si le respect des horaires et des règles de sécurité reste une priorité absolue au sein des cités universitaires, de nombreuses voix s’élèvent pour réclamer un encadrement strict de la gestion des données des étudiants.

La tutelle est désormais appelée à clarifier la charte d’utilisation des pages institutionnelles pour éviter que les outils d’information ne se transforment en instruments de vindicte publique.