Cité universitaire : l’agression d’une étudiante suscite la colère

Malgré la situation sanitaire, la multiplication des agressions verbales et physiques à l’encontre des étudiantes dans les établissements universitaires est un phénomène qui ne cesse d’accroître.

En effet, Hier vendredi 23 juillet 2021, une jeune étudiante étrangère résidant dans une cité universitaire pour filles dans la ville d’Oran a publié sur sa page Instagram une vidéo où l’on peut entendre des cris de détresse provenir de la chambre d’à côté, dans laquelle se trouvait un homme (F.M) en train d’agresser violemment une étudiante. L’agresseur a été reconnu par les internautes qui ne cessent de relayer la vidéo depuis hier matin en exhortant la police nationale à l’arrêter.

Celestine Alianat, la jeune fille qui a poste la vidéo qui étudie à la Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie à Oran, a décidé d’intervenir, à 3 h 30 du matin, malgré la peur de représailles et est sorti interpellé l’agresseur. Ce dernier, effrayé a fini par sortir de la chambre de l’étudiante, la libérant par la même occasion et a commencé à justifier sa présence à l’intérieur de la cité universitaire. Ce à quoi Célestine Alianat a repondu qu’il n’avait pas le droit de se trouver au sein de la cité.

Un acte héroïque

Dans cette même publication l’étudiante étrangère a tenu à dénoncer le harcèlement sexuel subi par les étudiantes noires en Algérie déclarant « j’ai été agressé dans la rue, les taxis, je suis traumatisée par ces expériences. Mais je n’aurais jamais pensé me sentir en danger dans la cité universitaire » ajoutant avoir hésité à venir à la rescousse de la jeune femme. Cependant, après dix minutes de terreur à attendre que la sécurité intervienne, Alianat raconte avoir « eu peur que la fille soit violée, si j’avais été a sa place, j’aurais aimé que quelqu’un intervienne ».

Les internautes choqués par ces enregistrements ont appelé les autorités compétentes à intervenir en arrêtant l’agresseur et ont tenu à mettre en avant le courage de l’étudiante étrangère qui a fait preuve d’un acte héroïque. De plus les étudiants et les étudiantes algériennes ont tenu à soutenir Célestine Alianat, déclarant que l’insécurité règne dans les cités universitaires pour filles depuis des années, à cause de la complicité des gardiens qui permettent à des prédateurs d’y accéder.