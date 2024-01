Cité internationale des arts à Paris : nouveau programme de résidence pour les Algériens

La cité internationale des arts à Paris, en France, ouvre à nouveau ses portes pour les artistes algériens. Elle vient de lancer un nouvel appel à candidatures pour un programme de résidence en faveur des artistes algériens qui souhaitent profiter d’une belle expérience en France.

Créé à l’initiative du ministère de la Culture, ce programme de résidence s’adresse aux artistes visuels, musiciens et écrivains travaillant et résidant en Algérie. Son objectif est de faciliter et promouvoir la mobilité des artistes algériens et d’élargir leur réseau artistique et professionnel.

Programme de résidence 2024 : voici la date limite des inscriptions

Le programme coconstruit par la Cité internationale des arts (Paris), la Fondation Camargo (Cassis) et la Friche la Belle de Mai (Marseille), soutient le projet de chaque lauréat et permet de bénéficier d’un accompagnement privilégié, d’une mise en réseau et d’une résidence financée de trois mois.

Suite à l’appel de candidatures, au total, six artistes algériens, notamment deux dans le visuel, deux musiciens et deux écrivains, seront sélectionnés pour entamer leur résidence à Paris. Par ailleurs, pour être parmi les lauréats, il convient d’envoyer sa candidature avant le 18 février 2024.

Lors de ce programme, ces artistes bénéficieront d’un espace de vie et de travail dans leur structure d’accueil, d’une bourse de vie mensuelle de 1200 euros, d’une bourse de production de 1500 euros. Mais aussi, d’une prise en charge des frais de visa, de voyage à l’international et de transports en France.

Quelles sont les conditions d’éligibilité à ce programme ?

Pour participer à cet appel à candidatures, les artistes intéressés par le programme doivent remplir un certain nombre de conditions, à savoir :

Être de nationalité algérienne, résidant et travaillant en Algérie ;

Avoir terminé un cursus académique ;

Justifier de 3 ans minimum d’expériences dans son domaine artistique ;

Avoir déjà développé un projet de création.

Le dossier de candidature doit être complet et envoyer via le site de la Cité internationale des arts de Paris (cliquer ici).

