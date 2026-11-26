À 48 heures du scrutin, la Gendarmerie nationale a rendu public un communiqué fixant les contours d’une immobilisation massive du fret. Du vendredi 27 novembre 2026 à minuit jusqu’au dimanche 29 novembre à cinq heures du matin, la quasi-totalité des véhicules de transport de marchandises devra rester à l’arrêt. Une mesure qui accompagne l’organisation des élections locales du 28 novembre 2026.

Cette décision découle d’un arrêté ministériel signé le 16 novembre par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales. Le texte encadre spécifiquement la circulation des poids lourds sur la période électorale, dans une logique de sécurisation des axes routiers et de fluidification des déplacements des électeurs vers les bureaux de vote.

Le transport de marchandises paralysé pendant 53 heures

La suspension couvre un peu plus de deux jours pleins, soit 53 heures sans interruption. Sont visés tous les engins acheminant des matériaux lourds : graviers, sable, bois et dérivés, ainsi que l’ensemble des produits destinés aux chantiers du bâtiment. Les citernes de carburant figurent également sur la liste des véhicules interdits de rouler.

La particularité de cet arrêté tient à son extension au-delà du réseau routier. Le fret ferroviaire est lui aussi concerné par le gel, sur exactement la même plage horaire. Autrement dit, aucun acheminement de marchandises ne pourra s’effectuer par les rails durant ce week-end électoral, ce qui place l’ensemble de la chaîne logistique nationale en pause forcée.

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Les véhicules d’approvisionnement alimentaire échappent à l’interdiction

Tout ne s’arrête pas pour autant. Le communiqué prévoit une dérogation claire pour les transporteurs chargés du ravitaillement quotidien de la population. Lait, farine, viandes, fruits et légumes continueront d’être livrés normalement aux commerces et aux marchés pendant toute la durée de l’opération.

Cette exception répond à une nécessité évidente. Priver les ménages de produits de première nécessité pendant plus de deux jours aurait provoqué des tensions sur les étals, surtout un week-end. Les autorités ont donc préféré cibler les flux non essentiels, ceux du BTP en tête, plutôt que d’imposer un blocage indifférencié.

Une seconde souplesse est inscrite dans le texte. Chaque wali dispose du pouvoir d’accorder, sur son territoire, des autorisations exceptionnelles pour la circulation et le transport des citernes de carburant. Une soupape utile en cas de pénurie localisée dans une station-service ou de besoin urgent signalé par un opérateur.

Un retour à la normale attendu dimanche à l’aube

La levée des restrictions interviendra dimanche 29 novembre à cinq heures précises. Dès cet instant, l’intégralité du réseau routier redeviendra accessible aux transporteurs, sans démarche particulière à accomplir. Le scénario rappelle celui observé après les législatives, quand la circulation des camions et citernes avait repris ses droits au terme du dispositif électoral.

Au-delà du fret, le week-end électoral s’accompagne traditionnellement d’autres mesures d’accompagnement. Lors du précédent scrutin, une autorisation d’absence rémunérée avait été accordée à tous les salariés pour leur permettre de rejoindre les urnes sans perte financière.

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