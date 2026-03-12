Circulation plus fluide : un nouveau tronçon routier enfin livré dans cette wilaya

Un nouveau tronçon du projet de liaison entre Béjaïa et l’autoroute Est-Ouest vient d’entrer en service, marquant une avancée concrète dans un chantier lancé il y a plus d’une décennie.

Ces quelques kilomètres supplémentaires permettront de fluidifier l’accès au port de Béjaïa et accompagner plusieurs projets économiques majeurs dans la région. Notamment le développement du gisement de zinc et de plomb d’Amizour-Tala Hamza.

La mise en service de cette portion routière, supervisée ce jeudi par le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer les infrastructures de transport et à soutenir les dynamiques économiques locales.

Route Béjaïa – autoroute Est-Ouest : un nouveau tronçon de 5 km désormais ouvert à la circulation

Le nouveau segment mis en service s’étend sur 5 kilomètres. Il relie la borne kilométrique 16, dans la zone de Merj Ouman, à la borne kilométrique 11 au niveau d’Oued Ghir.

Selon le ministère des Travaux publics, cette ouverture vise à améliorer la fluidité de la circulation dans la région et à faciliter les déplacements entre Béjaïa et l’intérieur du pays.

Dans un communiqué, le département ministériel souligne que cette étape s’inscrit dans l’objectif de :

Renforcer le réseau d’infrastructures routières

Améliorer les conditions de transport et de mobilité

Soutenir les projets économiques et de développement dans la région

Le ministère précise également que ce nouvel axe contribuera notamment à accompagner le projet d’exploitation du gisement de zinc et de plomb d’Amizour et Tala Hamza, considéré comme l’un des projets miniers majeurs du pays.

Projet routier Béjaïa – autoroute Est-Ouest : 89 km livrés sur les 100 km prévus

Avec la livraison de ce nouveau tronçon, la longueur totale des sections déjà réceptionnées atteint désormais 89 kilomètres.

Le projet global prévoit une liaison autoroutière d’environ 100 kilomètres, reliant le port de Béjaïa à l’autoroute Est-Ouest au niveau de la région d’Ahnif, dans la wilaya de Bouira.

Il reste encore un dernier tronçon de 11 kilomètres à réaliser. Celui-ci doit relier la borne kilométrique 11 jusqu’au point kilométrique zéro, situé au port de Béjaïa.

Un projet stratégique lancé il y a plus de dix ans

Le chantier de cette liaison routière stratégique pour la wilaya de Béjaïa a été lancé il y a plus de dix ans. Son objectif principal consiste à créer un axe direct entre le port de Béjaïa et l’autoroute Est-Ouest, afin de faciliter le transport de marchandises et les flux logistiques.

Une fois achevée, cette infrastructure doit :

Réduire les temps de trajet entre le port et l’intérieur du pays

Améliorer la circulation dans la région

Renforcer l’attractivité économique du territoire

Elle devrait également jouer un rôle important dans l’accompagnement des projets industriels et miniers prévus dans la wilaya et ses environs.

Une liaison appelée à renforcer le rôle économique du port de Béjaïa

En reliant directement le port de Béjaïa à l’autoroute Est-Ouest, ce projet vise à consolider la place de cette infrastructure portuaire dans les échanges économiques nationaux.

La future continuité de la route jusqu’au port doit permettre d’améliorer l’acheminement des marchandises, tout en facilitant le transport lié aux projets industriels et miniers, dont celui d’Amizour-Tala Hamza.